Nardò-Real Acerrana 4-0, granata calano il poker e abbandonano la zona Playout

Vittoria senza storia per il Nardò che al “Giovanni Paolo II” travolge 4-0 la Real Acerrana ed esce dalla zona playout. Granata abili a sbloccare subito la gara con l’autogol di Lombardo a cui segue una perla di Sall nel primo tempo, poi ci pensano De Luca e Margiotta nella ripresa a chiudere i conti.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al 4-4-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva, Trinchera, Gigliotti e Calderoni; in mediana agiscono Risolo e Addae con Elia e Garnica esterni; coppia d’attacco formata da D’Anna e Sall.

Primo tempo

La prima azione degna di nota è di marca campana: dopo due minuti Serio conclude in corsa in mezzo a tre difensori, Galli si distende e blocca a terra. Al 5’ Garnica si libera al tiro ma trova la pronta respinta di Colella. Sul conseguente tiro dalla bandierina di Calderoni, Lombardo devia nella propria porta e regala il vantaggio al Nardò. La reazione ospite è affidata all’ex Dammacco che al 19’ prova il tiro dalla distanza ma strozza troppo la conclusione che termina a lato. Al 29’ ancora i campani alla conclusione con Barone che impegna Galli dai 25 metri. Al 40’ Gigliotti calibra una perfetta punizione dal limite, il pallone si stampa sulla traversa. Al 43’ il Nardò raddoppia con Sall che ruba palla a centrocampo, entra in area e batte Colella sul primo palo. Dopo il gol si accende un parapiglia tra le due panchine e il direttore di gara estrae il cartellino rosso per i due allenatori De Sanzo e Cavallaro oltre che per i due dirigenti Margagliotti e Fabozzo. Al 47’ D’Anna prova il destro a giro dall’interno dell’area ma il pallone termina alto sopra la traversa. Squadre al riposo con il Nardò avanti per 2-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il copione non cambia. Al 64’ D’Anna ci prova di prima intenzione ma non trova l’angolo giusto per un soffio. Il capitano granata ci prova ancora subito dopo ma stavolta la conclusione è troppo centrale e Colella respinge in due tempi. Il monologo dei padroni di casa continua e all’80’ il subentrato De Luca fa tris con un colpo di testa su assist di Margiotta e poi nei minuti di recupero lo stesso attaccante ex Chievo chiude definitivamente la gara con il suo primo gol in maglia granata. Un Nardò semplicemente perfetto dà così un bello slancio alla propria classifica salendo a quota 12.

Nel prossimo turno in programma domenica 9 novembre il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo del Francavilla in Sinni.

SERIE D – Girone H: risultati 10ª giornata

Afragolese-Ferrandina 3-2 Fasano-Francavilla 3-2 Gravina-Sarnese 5-1 Heraclea-Fidelis Andria 1-1 Martina-Barletta 0-0 Nardò-Real Acerrana 4-0 Nola-Virtus Francavilla 3-2 Paganese-Manfredonia 1-0 Real Normanna-Pompei 1-0

CLASSIFICA

Fasano 24, Heraclea 20, Paganese 20, Afragolese 19, Martina 18, Fidelis Andria 16, Nola 15, Gravina 15, Barletta 14, Nardò 12, Manfredonia 11, Real Normanna 11, Virtus Francavilla 10, Francavilla 10, Ferrandina 10, Sarnese 9, Pompei 6, Real Acerrana 3

(Photo credits: Massimo Coribello)