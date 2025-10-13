Nardò-Afragolese 3-0, per il Toro arriva il primo successo casalingo

Netta affermazione del Nardò che, dopo i convincenti segnali di Fasano, sfata il tabu del “Giovanni Paolo II” rifilando un secco 3-0 all’Afragolese reduce da tre vittorie consecutive. Partita a senso unico con il risultato finale griffato da Risolo, Sall e D’Anna.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al 4-4-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva, Fornasier, Gigliotti e Turci; in mediana agiscono Risolo e Addae con Garnica e Sall esterni; coppia d’attacco formata da D’Anna e Margiotta.

Primo tempo

La partita si apre con il giusto piglio da parte del Nardò, che prende subito in mano il pallino del gioco. Al 2’ tiro di Margiotta dal limite bloccato in due tempi da Polverino. Al 16’ sugli sviluppi di una rimessa laterale, Margiotta fa a sportellate in area con Chiarello, il pallone arriva a Risolo che insacca per il vantaggio dei granata. Al 26’ D’Anna raccoglie un calcio di punizione di Margiotta dalla destra e con un colpo di testa sfiora il raddoppio. Al 28’ un tiro-cross di Sall dalla destra va fuori di poco. Al 34’ tentativo di Garnica da distanza ravvicinata murato da Chiarello. Lotta su ogni pallone la squadra di De Sanzo e al 43’ dopo un’azione prolungata, Fornasier serve Sall che fa partire un sinistro a giro che sfiora la traversa. Squadre al riposo con il Nardò meritatamente in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa si iscrive alla partita anche l’Afragolese. Al 54’ punizione di Massaro dalla sinistra, colpo di testa di Zerbo fuori di poco. Al 68’ assist perfetto di Risolo per Sall sulla destra, il classe 2009 supera con una finta il diretto avversario e piazza una fucilata sotto l’incrocio dei pali che vale il raddoppio granata. Prova subito a mettere il lucchetto all’incontro del Nardò al 73’ con una conclusione di Gatto dal limite, pallone bloccato dall’estremo difensore campano. Al minuto 82 Addae di testa sfiora il tris ma gli ospiti provano a tornare in scia con una rovesciata in area di Montaperto bloccata da un attento Galli. A un minuto dal termine il Nardò manda definitivamente in archivio la partita: Gatto si invola sulla sinistra e appoggia per l’accorrente D’Anna che non deve fare altro che spingere in rete per il 3-0 finale.

Sale a 8 punti in classifica il Nardò ma a far sorridere De Sanzo sono soprattutto le prestazioni che stanno finalmente assumendo una certa sostanza.

Nel prossimo turno in programma domenica 19 ottobre Il Nardò sarà impegnato in trasferta allo “Zaccheria” contro l’Heraclea.

SERIE D – Girone H: risultati 7ª giornata

Barletta-Ferrandina 1-0 Fidelis Andria-Nola 3-1 Francavilla-Gravina 0-1 Manfredonia-Martina 1-0 Nardò-Afragolese 3-0 Pompei-Paganese 0-1 Real Acerrana-Heraclea 0-1 Sarnese-Real Normanna 0-0 Virtus Francavilla-Fasano 0-1

CLASSIFICA

Fasano 17, Fidelis Andria 14, Martina 14, Paganese 13, Heraclea 13, Barletta 12, Afragolese 10, Virtus Francavilla 9, Francavilla 8, Gravina 8, Nola 8, Sarnese 8, Nardò 8, Manfredonia 7, Ferrandina 7, Real Normanna 6, Pompei 6, Real Acerrana 3

(Photo credits: Massimo Coribello)