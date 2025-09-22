Nardò-Gravina 1-1, per i granata arriva il primo punto in campionato

Primo punto in campionato per il Nardò che al “Giovanni Paolo II” si divide la posta in palio con il Gravina guidato dall’ex tecnico granata Ragno. Finisce in parità 1-1 il derby pugliese con le reti siglate entrambe nel primo tempo prima dai murgiani e poi dai neretini.

Formazione iniziale

Lo squalificato mister De Sanzo, sostituito in panchina da Limone, alla ricerca della prima vittoria in campionato cambia ancora modulo e si affida al 4-4-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Manuzzi, Fornasier, Gigliotti e Calderoni; in mediana agiscono Risolo e De Luca con Garnica e Cirio esterni; coppia d’attacco formata da Sall e Tedesco.

Primo tempo

Il match si apre con un episodio dubbio in area di rigore ospite con Molnar che dà una spallata a Sall, il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste dei padroni di casa. Subito dopo il Nardò ha un’occasione con Tedesco da solo davanti a Colzani, ma il portiere del Gravina ruba tempo e pallone all’attaccante. Al 15’ si fa vedere anche Risolo con una conclusione bassa deviata in angolo da Colzani. Al 27’ il Gravina sblocca la gara alla prima opportunità: angolo di Basanisi e stacco di testa vincente di Molnar per il vantaggio ospite. Al 35’ Sall da posizione defilata serve Risolo, tiro sporco che termina a lato. Insistono i granata al 37’ con un tentativo di Tedesco dai 25 metri bloccato a terra dall’estremo difensore murgiano. Al 43’ azione travolgente di Sall sulla destra, assist per Tedesco ma il rimpallo sul portiere favorisce ancora il giovanissimo attaccante senegalese classe 2009 che da due passi insacca per il pareggio del Nardò. Sugli sviluppi dell’azione del pari granata, Tedesco si infortuna e lascia il campo sostituito da Gatto. Squadre al riposo con il punteggio di 1-1.

Secondo tempo

Nella ripresa il Nardò prova a fare la voce grossa. Al 49’ Cirio serve Gatto che in corsa colpisce il palo alla destra di Colzani. Al 55’ ancora Gatto supera in uscita Colzani ma non riesce a concludere a rete per il recupero di Molnar. Al 58’ scambio in velocità tra Cirio e Sall, diagonale in area di quest’ultimo ma Colzani si distende e para. Il Gravina improvvisamente prova la fiammata al 68’: cross dalla sinistra di Chiaradia, stacco di testa di Molina e miracolo di Galli che si allunga e sventa la minaccia. Al 71’ ci prova anche Maffei per i gialloblu, conclusione alta sulla traversa. Dall’altro lato all’84’ tentativo del subentrato Margiotta dalla distanza, facile presa di Colzani. Assalto finale del Nardò a caccia del gol della vittoria. All’85’ calcio d’angolo di Margiotta raccolto da Gatto che da due passi si divora il gol del vantaggio. A un minuto dal termine, su punizione di Margiotta sbuca la testa di Sall e Colzani si supera deviando in angolo e salvando la sua squadra. Finisce in perfetta parità tra Nardò e Gravina che iniziano a muovere la classifica dopo le prime due sconfitte consecutive.

Nel prossimo turno infrasettimanale in programma mercoledì 24 settembre il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo della Real Normanna.

SERIE D – Girone H: risultati 3ª giornata

Fidelis Andria-Paganese 1-0 Francavilla-Ferrandina 2-0 Heraclea-Fasano 0-1 Nardò-Gravina 1-1 Nola-Afragolese 2-2 Pompei-Manfredonia 0-0 Real Acerrana-Real Normanna 1-1 Sarnese-Barletta 2-1 Virtus Francavilla-Martina 0-0

CLASSIFICA

Fasano 9, Francavilla 7, Fidelis Andria 7, Sarnese 7, Martina 6, Heraclea 6, Nola 5, Virtus Francavilla 4, Pompei 3, Paganese 3, Barletta 2, Real Acerrana 2, Real Normanna 2, Ferrandina 1, Gravina 1, Nardò 1, Afragolese 0, Manfredonia 0

