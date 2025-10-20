Heraclea-Nardò- 2-0, per i granata nuova battuta d’arresto

Nuova battuta d’arresto per il Nardò che allo “Zaccheria” di Foggia incassa la quarta sconfitta stagionale. La perla di Ben Rahem a inizio gara e la magia di Puntoriere nel finale sono i due acuti che consentono all’Heraclea di battere i neretini che tornano a casa a mani vuote ma recriminano per le diverse occasioni sciupate.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al 4-4-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva, Trinchera, Gigliotti e Turci; in mediana agiscono Risolo e Addae con Garnica e Sall esterni; coppia d’attacco formata da D’Anna e Margiotta.

Primo tempo

Nardò sorpreso dalla partenza bruciante dell’Heraclea. Al 2’ Ben Rahem raccoglie un traversone di Puntoriere e batte Galli con un potente diagonale. I granata provano ad abbozzare una reazione con Sall che al 31’ ci prova dalla distanza, para De Lucci senza difficoltà. Al 35’ il tentativo è di Addae, pallone fuori di poco. Al 38′ incursione di Garnica dalla sinistra, palla a rimorchio per Margiotta che spreca con un tiraccio in curva. Il Nardò diventa minaccioso col passare dei minuti e va vicino al pareggio al 42’ con una conclusione di Garnica che mette fuori procurando i brividi a De Lucci. L’Heraclea si rivede invece prima dell’intervallo, il tentativo dalla distanza di Schenetti è debole e centrale. Finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio 1-0 e il Nardò che paga la disattenzione iniziale.

Secondo tempo

Nella ripresa prova a farsi più intraprendente il Nardò che costruisce l’occasione migliore in avvio. Al 55’ sulla sinistra si invola Garnica che appoggia per il subentrato Gatto, conclusione a colpo sicuro che sbatte contro la traversa e rimbalza sulla linea di porta prima di essere intercettata dal portiere. Al 65’ ci riprova pure Sall con una conclusione a giro, palla alta sulla traversa. Al 70’ proteste del Nardò per un intervento in uscita di De Lucci che stende D’Anna in area, per il direttore di gara non ci sono gli estremi per intervenire. Al 73’ pregevole il tentativo di Puntoriere in acrobazia, pallone in curva. L’attaccante foggiano si rifà qualche minuto dopo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fa secco Galli con un meraviglioso colpo di tacco e scrive la parola fine sul match.

Nel prossimo turno in programma domenica 26 ottobre Il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo della Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 8ª giornata

Afragolese-Barletta 3-2 Fasano-Fidelis Andria 2-1 Ferrandina-Manfredonia 1-2 Gravina-Virtus Francavilla 0-0 Heraclea-Nardò 2-0 Martina-Pompei 2-0 Nola-Real Acerrana 4-0 Paganese-Sarnese 2-1 Real Normanna-Francavilla 0-0

CLASSIFICA

Fasano 20, Martina 17, Heraclea 16, Paganese 16, Fidelis Andria 14, Afragolese 13, Barletta 12, Nola 11, Virtus Francavilla 10, Manfredonia 10, Francavilla 9, Gravina 9, Sarnese 8, Nardò 8, Real Normanna 7, Ferrandina 7, Pompei 6, Real Acerrana 3

(Photo credits: Massimo Coribello)