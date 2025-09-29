Nardò-Nola 0-2, pesante stop interno per il Toro

Pesante caduta al “Giovanni Paolo II” per il Nardò che non riesce a bissare il colpaccio sulla Real Normanna di mercoledì scorso e cede il passo al Nola, corsaro in Salento grazie alle reti di Cipolla e di Guarracino nella ripresa.

Formazione iniziale

Ancora squalificato mister De Sanzo, sostituito in panchina da Donato, si affida al 4-4-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva, Fornasier, Gigliotti e Calderoni; in mediana agiscono Risolo e De Luca con Garnica ed Elia esterni; coppia d’attacco formata da Sall e Gatto.

Primo tempo

Il primo spunto del match di marca granata al 10’ con il mancino dai 20 metri di Garnica finito oltre la traversa a cui segue un minuto dopo un tentativo di Risolo deviato in angolo da Montalti. Il Nola prova a replicare con due tentativi di Estrella, il primo con un rasoterra troppo strozzato, l’altro con un colpo di testa debole e neutralizzato da Galli. Al 41’ ci prova De Luca dalla media distanza, pallone fuori di poco. La prima frazione non regala ulteriori sussulti e le squadre vanno al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa sono gli ospiti a rendersi insidiosi al 47’ con un destro a giro di Catalano deviato in angolo da Galli. Mister Donato getta nella mischia Cirio, Addae e Margiotta ed è proprio quest’ultimo a rendersi pericoloso al 58’ con una conclusione di destro che sorvola la traversa. Campani di nuovo insidiosi su azione d’angolo al 61’ con l’inzuccata di Cipolla provvidenzialmente smanacciata sulla linea da Galli. Sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo è ancora il difensore bianconero che ruba il tempo ad Addae ed incorna il pallone sulla sinistra dell’estremo difensore granata. I padroni di casa potrebbero impattare pochi minuti dopo, ma la volée col destro dal limite di Cirio è disinnescata da Montalti che si rifugia in angolo. Viceversa, al 79’ è il Nola a raddoppiare grazie al puntuale inserimento in aria di Guarracino, che anticipa il diretto avversario, finalizzando di piatto il cross dalla destra. Nel finale il Nardò prova a dimezzare il passivo, ma il tentativo in corsa di Gatto è deviato in angolo da Montalti. Il triplice fischio finale sancisce la terza battuta d’arresto nelle prime cinque giornate per il Nardò che esce tra la contestazione del pubblico di casa mentre sportivamente applaude la squadra di mister Giampà.

Il Nardò è atteso domenica prossima dall’insidiosa trasferta del “Vito Curlo” contro la capolista Fasano.

SERIE D – Girone H: risultati 5ª giornata

Fidelis Andria-Gravina 4-1 Francavilla-Paganese 1-3 Heraclea-Afragolese 1-3 Manfredonia-Barletta 0-1 Nardò-Nola 0-2 Pompei-Ferrandina 1-0 Real Acerrana-Fasano 2-2 Sarnese-Martina 1-2 Virtus Francavilla-Real Normanna 2-1

CLASSIFICA

Fasano 13, Fidelis Andria 11, Martina 11, Paganese 9, Virtus Francavilla 8, Nola 8, Francavilla 8, Afragolese 7, Sarnese 7, Heraclea 7, Barletta 6, Pompei 6, Manfredonia 4, Ferrandina 4, Nardò 4, Real Acerrana 3, Real Normanna 2, Gravina 2

(Photo credits: Massimo Coribello)