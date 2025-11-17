Nardò dominante al “Giovanni Paolo II”: 3-0 alla Virtus Francavilla e quarto risultato utile consecutivo

Il Nardò conferma il proprio momento di forma e centra la quarta gara utile consecutiva imponendosi con un netto 3-0 sulla Virtus Francavilla nel derby salentino. Una prestazione autoritaria consente ai granata di scavalcare in classifica proprio gli imperiali, ora risucchiati in zona play-out. Il successo, maturato grazie a un micidiale uno-due nei primi venti minuti e consolidato nella ripresa, certifica la solidità del gruppo guidato in panchina da Donato al posto dello squalificato De Sanzo.

Formazione iniziale

Il Nardò si schiera con un 4-4-2 equilibrato: Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva e Calderoni sulle corsie, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana, Risolo e Addae garantiscono copertura e geometrie, mentre Garnica e Tursi presidiano le fasce. In avanti, tandem offensivo affidato a D’Anna ed Elia.

Primo tempo

I padroni di casa approcciano con intensità e al 15’ sbloccano il match: accelerazione devastante di Garnica sulla destra, cross teso e preciso per D’Anna che, da posizione favorevole, trafigge Apsits con un destro secco. La Virtus prova a reagire con Sorgente, ma Galli è attento e blocca a terra. Al 21’ arriva il raddoppio: punizione arcuata di Gigliotti, respinta complicata di Apsits, Risolo è il più lesto a raccogliere e serve un assist al bacio per Garnica, che di testa insacca il 2-0. Nel finale di frazione, Galli è ancora protagonista con un intervento prodigioso su un retropassaggio pericoloso di Risolo, mentre Bonavolontà sfiora il gol sugli sviluppi di un corner. Squadre al riposo con il Nardò meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’episodio che chiude virtualmente la contesa: Paladini perde palla sulla pressione di Garnica, che serve D’Anna. Il capitano colpisce il palo, ma Elia è il più rapido ad avventarsi sulla respinta e sigla il tris. La Virtus tenta una timida reazione con Diop, il cui colpo di testa è centrale, e con Carretta, che colpisce il palo esterno con un tiro-cross. L’ultima occasione è ancora di marca granata: Margiotta sfiora il poker con una bordata dal limite che lambisce il palo.

Terza vittoria consecutiva casalinga per il Nardò, che nelle ultime tre al “Giovanni Paolo II” ha collezionato 9 punti, 10 gol fatti e 0 subiti. Un ruolino di marcia che certifica la crescita della squadra in entrambe le fasi di gioco. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 23 novembre, quando i granata faranno visita al Pompei in un match che potrebbe consolidare ulteriormente le ambizioni di alta classifica.

SERIE D – Girone H: risultati 12ª giornata

Afragolese-Martina 1-0 Fasano-Pompei 2-3 Gravina-Manfredonia 0-0 Heraclea-Francavilla 0-1 Nardò-Virtus Francavilla 3-0 Nola-Sarnese 3-3 Paganese-Ferrandina 0-0 Real Acerrana-Fidelis Andria 0-1 Real Normanna-Barletta 0-1

CLASSIFICA

Fasano 25, Heraclea 23, Afragolese 22, Fidelis Andria 22, Paganese 21, Barletta 20, Nola 19, Martina 18, Gravina 16, Nardò 16, Francavilla 14, Virtus Francavilla 13, Manfredonia 13, Real Normanna 12, Ferrandina 12, Sarnese 10, Pompei 9, Real Acerrana 3

(Photo credits: Massimo Coribello)