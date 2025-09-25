Real Normanna-Nardò 0-1, colpo esterno del Toro e prima vittoria in Campionato

Prima vittoria in campionato per il Nardò che sbanca il “Galasso” di Cancello ed Arnone, battendo 1-0 la Real Normanna. Decisivo l’eurogol nel primo tempo di De Luca che vale i primi tre punti esterni stagionali ed un pieno di morale per il futuro. Decisivo anche l’estremo difensore granata Galli nel finale di gara con il rigore parato ad Orefice che blinda la vittoria.

Formazione iniziale

Lo squalificato mister De Sanzo, sostituito in panchina da Limone, si affida al 4-4-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva, Fornasier, Gigliotti e Calderoni; in mediana agiscono Risolo e De Luca con Garnica ed Elia esterni; coppia d’attacco formata da Sall e Gatto.

Primo tempo

Il Nardò parte meglio dei campani e al 16’ un’azione prolungata dei granata si chiude con De Luca che raccoglie un pallone respinto dalla difesa normanna e da fuori area calcia un bolide imprendibile per il portiere. La reazione dei padroni di casa arriva alla mezzora con Orefice che manda Galano verso la porta, l’ex attaccante del Bari ci prova da posizione defilata, Sulla respinta di Galli arriva Capone che calcia di prima intenzione ma il tiro è deviato in angolo da un difensore ospite. Non succede più nulla di rilevante nel corso della prima frazione e le squadre vanno al riposo con il Nardò in vantaggio per 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa prova a spingere la Real Normanna e al 58’ Orefice cerca il diagonale vincente, Galli si distende e respinge. Il Nardò si fa rivedere per la prima volta al 73’ con la punizione di Gatto che sembra perfetta, ma è anche la parata di Spurio che tiene i suoi aggrappati alla partita. Al minuto 84’ succede di tutto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i padroni di casa, Figliolia viene placcato in area da Gigliotti e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Orefice dagli undici metri fallisce con uno strepitoso Galli che intercetta di piede la traiettoria centrale regalando così la prima vittoria in campionato al Nardò.

I neretini proveranno a sbloccarsi in casa nel prossimo turno in programma domenica 28 settembre quando al “Giovanni Paolo II” arriva il Nola.

SERIE D – Girone H: risultati 4ª giornata

Afragolese-Pompei 1-0, Barletta-Francavilla 0-0, Fasano-Nola 3-0, Ferrandina-Virtus Francavilla 2-1, Gravina-Heraclea 1-1, Manfredonia-Sarnese 4-2, Martina-Fidelis Andria 1-1, Paganese-Real Acerrana 1-0, Real Normanna-Nardò 0-1

CLASSIFICA

Fasano 12, Martina 8, Fidelis Andria 8, Francavilla 8, Heraclea 7, Sarnese 7, Paganese 6, Virtus Francavilla 5, Nola 5, Manfredonia 4, Afragolese 4, Ferrandina 4, Nardò 4, Barletta 3, Pompei 3, Real Acerrana 2, Real Normanna 2, Gravina 2

(Photo credits: Massimo Coribello)