Gravina e Nardò, pari ad alta tensione. Al “Vicino” finisce 2-2 tra episodi e colpi di classe

Finisce 2-2 il confronto tra Gravina e Nardò, gara ricca di cambi d’inerzia e decisa da episodi chiave. I neretini passano in vantaggio nel primo tempo con il capitano D’Anna, poi restano in dieci nella ripresa per il rosso diretto a Minerva e subiscono la rimonta firmata da Santoro. Nel recupero, la giocata d’autore di De Luca vale il definitivo pari.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al consolidato 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica ed Elia sulle corsie. In avanti D’Anna e Sall.

Primo tempo

Avvio propositivo del Nardò: dopo pochi secondi Sall attacca il primo palo e impatta di testa, palla alta di poco. La replica del Gravina arriva al 5’ con Basanisi che calcia da buona posizione ma trova la deviazione della retroguardia ospite. La gara resta bloccata, con le due linee difensive che prevalgono sulle iniziative offensive. Al 24’ Garnica riceve da rimessa laterale e conclude di prima intenzione, sfiorando il palo. I salentini alzano i giri e costruiscono due nitide palle gol: alla mezz’ora Sall recupera palla e lancia Risolo, che a tu per tu con il portiere spreca; al 37’ D’Anna sfonda centralmente e serve Elia, che da posizione favorevole calcia incredibilmente a lato. Il vantaggio arriva al 42’: sugli sviluppi di un corner, mischia in area e D’Anna trova una girata precisa che batte Colzani. La reazione del Gravina è immediata: al 43’ Viti sfiora l’incrocio con un tiro-cross velenoso. Un minuto più tardi, Santoro firma l’1-1 con una deviazione di testa a giro che bacia il palo e si insacca.

Secondo tempo

Ripresa che si apre con maggiore intensità del Gravina, ma la prima grande occasione è del Nardò: al 53’ contropiede orchestrato da Elia, palla a D’Anna che dal limite centra la traversa. Al 58’ Giampà risponde con una semi-rovesciata, Galli blocca. Al 60’ altra chance neretina: da corner, D’Anna calcia a botta sicura e costringe Colzani a un intervento prodigioso. L’episodio che cambia il match arriva al 61’: Minerva stende Santoro da ultimo uomo, rosso diretto e Nardò in dieci. Il Gravina sfrutta subito la superiorità numerica: al 66’ Basanisi imbuca per Santoro, che salta Galli e deposita in rete il 2-1. La squadra di Ragno gestisce il ritmo e all’80’ sfiora il tris con Scaringella, murato da un ottimo Galli. Quando la partita sembra indirizzata, il Nardò trova il colpo del pari al 91’: D’Anna rifinisce al limite per De Luca, che controlla e disegna un destro a giro imparabile per Colzani. È il 2-2 che chiude il derby.

Nel prossimo turno in programma domenica 25 gennaio i granata ospitano la Real Normanna.

SERIE D – Girone H: risultati 20ª giornata

Afragolese-Nola 0-0 Barletta-Sarnese 3-2 Fasano-Heraclea 1-0 Ferrandina-Francavilla 0-1 Gravina-Nardò 2-2 Manfredonia-Pompei 0-0 Martina-Virtus Francavilla 0-4 Paganese-Fidelis Andria 1-0 Real Normanna-Real Acerrana 2-0

CLASSIFICA

Paganese 40, Fasano 37, Martina 33, Barletta 33, Afragolese 31, Nardò 30, Nola 30, Virtus Francavilla 29, Fidelis Andria 28, Manfredonia 27, Heraclea 26, Real Normanna 24, Francavilla 24, Gravina 23, Sarnese 22, Ferrandina 20, Pompei 18, Real Acerrana 10

