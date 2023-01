Fasano-Nardò 0-0, al “Vito Curlo” termina a reti bianche. Granata mantengono la terza posizione

Pareggio a reti inviolate tra Fasano e Nardò, partita valida per la 20ª giornata di campionato di Serie D girone H. Un derby scialbo e a tratti noioso che non ha fatto registrare nessuna emozione con le due squadre che si sono annullate a vicenda. Alla fine un punto che forse accontenta più il Nardò che mantiene la terza posizione in graduatoria in coabitazione con il Brindisi.

Formazione iniziale



Mister Ragno conferma lo stesso undici vittorioso domenica scorsa con il Matera e nel consueto 3-5-2 schiera Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco brasiliana composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo



Nardò subito in avanti: al 5’ ci prova Dambros con un tiro dalla distanza che lambisce il palo alla destra di Ceka. Risponde il Fasano a quarto d’ora con un tiro di Onraita deviato in corner. Granata piuttosto imprecisi nella manovra, ne approfittano i padroni di casa che al 27’ sfiorano il vantaggio con una conclusione dal limite di Battista che si stampa sulla traversa. Ancora i biancazzurri in avanti al 35’ con Corvino che impegna Viola dopo una bella combinazione con Da Silva. Calano i ritmi della gara e il primo tempo si chiude con le due squadre al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo



Nella ripresa regna un sostanziale equilibrio tra le due squadre con la palla che staziona a centrocampo. Nardò più propositivo e manovriero ma gli uomini di mister Ragno non costruiscono occasioni favorevoli. Ci provano Corvino e Calabria ad accendere le polveri dell’attacco biancazzurro, ma senza successo. Il secondo tempo del Nardò è tutto in un tiro dal limite di Mariano in pieno recupero per scaldare i guantoni a Ceka. Il triplice fischio sancisce la divisione della posta in palio tra le due squadre.

Nel prossimo turno in programma domenica 29 gennaio ancora un impegno in trasferta per il Nardò che farà visita al Molfetta.

SERIE D – Girone H: risultati 20ª giornata

Altamura – Bitonto 1-2 Afragolese – Francavilla 3-2 Barletta – Cavese 1-1 Brindisi – Gravina 3-1 Casarano – Lavello 3-0 Fasano – Nardò 0-0 Matera – Gladiator 5-0Nocerina – Martina 0-1 Puteolana – Molfetta 4-1

Classifica

Cavese 39; Barletta 37; Nardò e Brindisi 36; Altamura 35; Casarano e Fasano 34; Matera 30; Bitonto 29; Nocerina e Martina 24; Gladiator 22; Afragolese 21; Francavilla 18; Molfetta, Gravina e Lavello 16; Puteolana 11.

(Photo credits: @US Città di Fasano)