Nardò-Altamura 5-2, Toro termina il Campionato in terza posizione. I verdetti

Il Nardò chiude il campionato con una bella vittoria per 5-2 su l’Altamura e termina la regular season al terzo posto in classifica conquistando il diritto a disputare in casa la semifinale dei playoff domenica 21 maggio contro il Barletta.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Mengoli, Fedel e Gjonaj con Ciracì e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Bonilla e Ferreira. conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Mengoli, Fedel e Gjonaj con Ciracì e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Bonilla e Ferreira.

Primo tempo



Molinaro che insacca per il vantaggio ospite. Il Nardò reagisce subito e tre minuti dopo agguanta il pareggio con un diagonale di De Giorgi innescato sulla trequarti da Fedel. L’Altamura sfiora il nuovo vantaggio con un calcio di punizione di Sosa dal vertice destro dell’area di rigore, il pallone si stampa sulla traversa. Di nuovo gli ospiti vicini al gol con Colella che salta tutta la difesa granata e a tu per tu con Viola spedisce a lato. Sul ribaltamento di fronte, De Giorgi mette in mezzo un buon pallone per Fedel che si coordina in area e batte a rete, Guido risponde presente. Ancora i biancorossi si rendono pericolosi con un diagonale di Molinaro deviato in angolo da Viola. Ennesimo ribaltamento di fronte e stavolta è Ferreira a sfiorare il palo alla sinistra di Guido. Al 27’ il Nardò ribalta il risultato con Ciracì che raccoglie in tuffo di testa l’assist di Gjonaj per il vantaggio granata. Nel finale di tempo ci prova Bonilla con una conclusione dal limite dell’area che termina tra le braccia di Guido. Squadre al riposo con il Nardò in vantaggio per 2-1. Partita intensa e vibrante fin dalle prime battute. Primi squilli granata con Ferreira e Bonilla che non inquadrano però lo specchio della porta. Al 7’ Ciracì affossa in area Sosa e il direttore di gara decreta il calcio di rigore: dal dischetto Croce manda il pallone sul palo, riprendeche insacca per il vantaggio ospite. Il Nardò reagisce subito e tre minuti dopo agguanta il pareggio con un diagonale diinnescato sulla trequarti da Fedel. L’Altamura sfiora il nuovo vantaggio con un calcio di punizione di Sosa dal vertice destro dell’area di rigore, il pallone si stampa sulla traversa. Di nuovo gli ospiti vicini al gol con Colella che salta tutta la difesa granata e a tu per tu con Viola spedisce a lato. Sul ribaltamento di fronte, De Giorgi mette in mezzo un buon pallone per Fedel che si coordina in area e batte a rete, Guido risponde presente. Ancora i biancorossi si rendono pericolosi con un diagonale di Molinaro deviato in angolo da Viola. Ennesimo ribaltamento di fronte e stavolta è Ferreira a sfiorare il palo alla sinistra di Guido. Al 27’ il Nardò ribalta il risultato conche raccoglie in tuffo di testa l’assist di Gjonaj per il vantaggio granata. Nel finale di tempo ci prova Bonilla con una conclusione dal limite dell’area che termina tra le braccia di Guido. Squadre al riposo con il Nardò in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

Fedel che azzecca il tiro dalla distanza e batte Guido. Non c’è tempo per esultare perché al 53’ la partita si riapre con Croce che devia in porta una punizione dalla distanza di Mattera. Il Toro potrebbe prendere di nuovo le distanze con un piazzato di Mengoli che termina di poco a lato. L’appuntamento con il gol è solo rimandato al 57’ quando Ciracì raccoglie una sventagliata di Polichetti e con uno stacco imperioso beffa Guido. Gli ospiti provano a inseguire la rimonta con Sepe che fa partire una potente conclusione dal limite dell’area, Viola si supera e devia in angolo. Altra occasione per l’Altamura con Sosa fino al minuto 82 quando Gjonaj si beve tutta la difesa biancorossa e infila Guido per il 5-2 finale. Dopo tre giri di lancette il Nardò cala il tris conche azzecca il tiro dalla distanza e batte Guido. Non c’è tempo per esultare perché al 53’ la partita si riapre conche devia in porta una punizione dalla distanza di Mattera. Il Toro potrebbe prendere di nuovo le distanze con un piazzato di Mengoli che termina di poco a lato. L’appuntamento con il gol è solo rimandato al 57’ quando Ciracì raccoglie una sventagliata di Polichetti e con uno stacco imperioso beffa Guido. Gli ospiti provano a inseguire la rimonta con Sepe che fa partire una potente conclusione dal limite dell’area, Viola si supera e devia in angolo. Altra occasione per l’Altamura con Sosa fino al minuto 82 quandosi beve tutta la difesa biancorossa e infila Guido per il 5-2 finale.

SERIE D – Girone H: risultati 34ª giornata



Nardò-Altamura 5-2 Puteolana-Matera 1-2 Bitonto-Casarano 2-2 Cavese-Nocerina 6-1 Fasano-Barletta 1-3 Francavilla-Martina 3-3 Gladiator-Brindisi 0-2 Gravina-Lavello 3-1 Molfetta-Afragolese 1-2Puteolana-Matera 1-2

Classifica

Nardò 65, Barletta 64, Casarano 57, Altamura 56, Matera 50, Martina 45, Fasano 44, Bitonto 43, Afragolese 39, Gladiator 37, Nocerina 36, Gravina 36, Molfetta 32, Francavilla 30, Lavello 29, Puteolana 19 Brindisi 69, Cavese 69,, Barletta 64, Casarano 57, Altamura 56, Matera 50, Martina 45, Fasano 44, Bitonto 43, Afragolese 39, Gladiator 37, Nocerina 36, Gravina 36, Molfetta 32, Francavilla 30, Lavello 29, Puteolana 19

VERDETTI