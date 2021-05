Nardò-Fidelis Andria 1-1, al “Giovanni Paolo II” accade tutto nel primo tempo. Toro settimo

Dopo aver assorbito tutti i recuperi, riprende il normale calendario per il Nardò che tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” impatta per 1-1 con la Fidelis Andria al termine di una partita intensa e spettacolare. Risultato maturato nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio al 38’ con l’ex Benvenga a cui risponde Scialpi dopo 4 minuti.

Formazione iniziale

Mister Danucci schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Scialpi e Mengoli, con Rimoli, Valzano e Potenza a supporto dello svedese Törnros.

Primo tempo

Si comincia su ritmi elevatissimi, con le due squadre che giocano a viso aperto e si danno battaglia soprattutto nella zona nevralgica del campo. Prima emozione di marca ospite al 10’: Acosta recupera un buon pallone sulla trequarti e tenta di sorprendere Milli ma l’estremo difensore granata è attento e si salva in calcio d’angolo. Sugli sviluppi, ci prova Bolognese con un preciso fendente che incoccia la base del palo e la difesa neretina allontana il pallone. La reazione del Toro è affidata a una conclusione dal limite di Törnros bloccata in presa da Anatrella. Al 35’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Potenza che con un destro a giro colpisce l’esterno della rete. Al 38’ sono i federiciani a passare in vantaggio: Prinari in corridoio per Scaringella, assist di prima intenzione per Benvenga che non deve fare altro che spingere il pallone in rete da distanza ravvicinata. Il Nardò non si perde d’animo e trova subito il pareggio: al 42’ cross dalla destra di Mengoli, conclusione ravvicinata di Rimoli respinta da Anatrella sui piedi di Scialpi che deposita comodamente in rete. Nel finale di tempo sono ancora gli autori dei gol Benvenga e Scialpi a sfiorare la doppietta. Prima il difensore della Fidelis sfiora il palo con una violenta rasoiata dal limite e poi è il centrocampista granata a impegnare Anatrella che respinge con i pugni. La prima frazione si chiude così sul risultato di 1-1.

Secondo tempo

Stesso copione nella seconda frazione con le due squadre molto aggressive ma ordinate in mezzo al campo. Al 55’ l’episodio che potrebbe cambiare il corso della gara: Romeo atterra Scaringella e guadagna il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Seppur in inferiorità numerica, il Nardò soffre ma non rinuncia ad attaccare. Al 68’ i granata vanno vicinissimi al vantaggio con Lezzi che scheggia l’incrocio dei pali. Al 77’ ci prova Scialpi su punizione che termina però a lato. Insiste il Toro e al minuto 81 sfiora ancora il vantaggio con Cancelli che al termine di una devastante azione personale non inquadra lo specchio della porta. Gli ospiti provano il colpo grosso con Cerone che con una splendida punizione colpisce l’incrocio dei pali all’84’. Un minuto dopo è ancora Cerone a sparare alto da ottima posizione. A tre minuti dal termine ci prova Figliolia di testa ma il muro granata regge. In pieno recupero, il Nardò sfiora l’impresa con Lezzi che di potenza costringe Anatrella alla difficile respinta. Ultimo sussulto della gara è di marca ospite ma Milli non si fa sorprendere dalla conclusione tesa di Mariano. Il triplice fischio del direttore di gara manda in archivio la gara più bella della stagione disputata sin qui dagli uomini di Danucci.

Nel prossimo incontro in programma domenica 16 maggio il Nardò farà visita al Francavilla.

SERIE D – Girone H: risultati 29a giornata

Brindisi – Audace Cerignola rinv. ; Casarano – Lavello 2-3; Fasano – Team Altamura 3-2; Gravina – Molfetta Calcio 2-0; Nardò – Fidelis Andria 1-1; Puteolana – Bitonto 1-0; Real Aversa – Francavilla 2-1; Sorrento – Az Picerno 0-1; Taranto – Portici 2-3

Classifica

Taranto 56, Picerno 52, Lavello 49, Fidelis Andria 48, Casarano 48, Bitonto 45, Nardò 44, Team Altamura 43, Molfetta 41, Audace Cerignola 40, Sorrento 35, Fasano 34, Real Aversa 30, Francavilla 28, Gravina 28, Brindisi 25, Portici 25, Puteolana 24

(Photo credits: @Walter Macorano)