Nardò-Casarano 2-0, il derby del Salento si tinge di granata

Si tinge di granata il derby del Salento valido per il recupero della 6a giornata del girone H di Serie D . Con una prestazione maiuscola, il Nardò conquista una vittoria meritata e sudata contro il più quotato Casarano, squadra attrezzata per il salto nella categoria superiore. Tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” finisce 2-0 per i padroni di casa con un gol del giovane Gallo nel primo tempo e una perla di Caputo nei minuti di recupero.

Formazione iniziale

Mister Danucci finalmente può contare sulla quasi totalità della rosa (assenti solo Granado e Trinchera) e schiera Milli tra i pali, linea difensiva formata da Cancelli, De Giorgi, Stranieri e Sepe; in mediana agiscono Zappacosta, Scialpi e Mengoli con Massari a sostegno della coppia d’attacco formata da Gallo e dallo svedese Tornros.

Primo tempo

Pronti-via ed è subito di marca ospite la prima occasione della gara con Rodriguez che, imbeccato in area da Mincica, scalda i guantoni di Milli, bravo a distendersi e deviare in angolo. Con il passare dei minuti il Nardò sale in cattedra e mette alle corde gli avversari sfiorando ripetutamente il vantaggio. Al 13’ Scialpi su punizione impegna Pitarresi, poi due minuti dopo Tornros colpisce il palo interno su invito di Gallo e al 17’ è sempre lo svedese a cercare il gol con un destro a giro che lambisce l’incrocio dei pali. Una conclusione di Gallo al 20’ che rasenta il palo è solo il preludio del gol che arriva al minuto 28: cross dalla destra di Tornros, sponda di Massari per l’accorrente Gallo che buca la porta avversaria. Il gol subìto sveglia il Casarano che si porta in avanti e al 39’ Milli è chiamato agli straordinari per murare una conclusione ravvicinata di Rodriguez. Ancora l’estremo difensore granata protagonista nel finale di tempo per deviare in angolo un bolide mancino di Sansone dal limite dell’area. Si va al riposo con i padroni di casa meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

A inizio ripresa sono gli ospiti a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio ma è il Toro ad andare vicinissimo al raddoppio con Cancelli che di potenza entra in area rossoblu e conclude a rete colpendo ancora una volta il palo. La squadra di Feola cresce in intensità e al 57’ El Ouazni ha l’occasione per pareggiare ma questa volta è il palo della porta granata a respingere le velleità casaranesi. Dopo due minuti ci prova Tascone da fuori area, Milli blocca in presa sicura. Alla mezz’ora punizione di Sansone da posizione defilata, Milli blinda la porta. Il Casarano continua ad attaccare ma la squadra di Danucci difende bene e ingabbia l’offensiva ospite. Nel secondo minuto di recupero Caputo manda i titoli di coda mettendo il sigillo finale con uno splendido calcio di punizione dal limite che si infila sotto l’incrocio dei pali e libera la gioia del Nardò che conquista la seconda vittoria consecutiva stagionale.

Domenica prossima gli uomini di mister Danucci affronteranno in trasferta il Real Aversa, altra concorrente per la salvezza, nell’incontro di recupero della 5a giornata di campionato che riprenderà il suo corso normale domenica 6 dicembre.