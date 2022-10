Nardò-Cavese 1-1, quarto pareggio di fila per il Toro. Granata ancora imbattuti

Quarto pareggio consecutivo per il Nardò che al “Giovanni Paolo II” impatta per 1-1 contro la Cavese. Granata avanti al 10′ con Fedel, risponde Foggia al 70’ che firma il pareggio. Il Nardò, ancora imbattuto, sale a quota 10 punti in classifica. Da evidenziare la splendida cornice di pubblico con le due tifoserie in gran spolvero.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera un offensivo 3-4-3 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Mengoli e Russo; in mediana agiscono De Giorgi, Fedel, Guadalupi e Polichetti; tridente d’attacco formato da Orlando, Lucatti e Gjonaj.

Primo tempo

Dopo una prima fase di studio, alla prima occasione il Nardò passa in vantaggio: al 12’ Fedel dal limite dell’area fa partire un bolide che si insacca sotto la traversa. La Cavese non sta a guardare e al 16’ Foggia non inquadra la porta da posizione defilata. Un minuto dopo Gjonaj si libera in area ma il suo destro a giro sfiora il palo dopo una deviazione della retroguardia ospite. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Lucatti di testa impegna Colombo. Sul capovolgimento di fronte, stesso copione ma a parti invertite e stavolta è Fissore a sfiorare il palo su cross da calcio d’angolo. Al 23’ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Benegas che entra in area e sfiora il palo alla sinistra di Viola. Il Toro macina gioco e continua a creare occasioni per il raddoppio: al 26’ ci prova ancora Gjonaj con un destro a giro alto sulla traversa. Al 31’ Lucatti si divora letteralmente un gol solo davanti a Colombo: l’attaccante toscano tergiversa e perde l’attimo giusto per la conclusione, la difesa campana si rifugia in angolo. Si va all’intervallo con il Nardò meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

La ripresa si sviluppa con il medesimo canovaccio. Al 59’ percussione sulla destra di Orlando, potente diagonale del giovane granata, Colombo si distende e sventa la minaccia. Al 65’ mister Troise opera un triplice cambio mandando in campo Gagliardi, Palma e Bezzon al posto di Benegas, Munoz e Puglisi. La mossa tattica del tecnico campano sortisce gli effetti sperati e al 70’ la Cavese agguanta il pareggio con un imperioso stacco di testa di Foggia che raccoglie un preciso cross dalla sinistra di Maffei e buca la porta di Viola. Tentativo di replica immediato del Nardò due minuti dopo con Dambros, nel frattempo subentrato a Lucatti, ma il destro dell’attaccante brasiliano termina alto sulla traversa. I granata giocano gli ultimi 7’ in inferiorità numerica per la doppia ammonizione e conseguente espulsione comminata a Urquiza per gioco falloso su Foggia. I ritmi salgono e a 1’ dal termine dei tempi regolamentari Bezzon dal limite spedisce alto sulla traversa. Allo scadere ci prova Dambros ma la sua conclusione debole è facile preda di Colombo. Nel primo dei sei minuti di recupero sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio ancora con il solito Foggia che di testa sfiora il palo su cross di Gagliardi. Terzo minuto di recupero e il Nardò trova il gol con il giovane Ciracì ma il direttore di gara annulla per presunto fuorigioco. C’è ancora tempo per l’ultima emozione: Agnello su punizione impegna Colombo che si distende e sventa la minaccia. Al triplice fischio il pareggio è il risultato più giusto per quel che si è visto nei 96 minuti complessivi giocati su alti ritmi.

Prossimo impegno per i granata domenica 16 ottobre in trasferta a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator.

SERIE D – Girone H: risultati 6ª giornata

Afragolese – Nocerina 3-1 Altamura – Casarano 0-3 Barletta – Martina 0-2 Brindisi – Lavello 4-0 Fasano – Bitonto 2-0 Matera – Gravina 1-1 Molfetta – Gladiator 3-3 Nardò – Cavese 1-1 Puteolana – Francavilla 1-1

Classifica

Brindisi 14, Casarano 14, Fasano 14, Cavese 13, Barletta 12, Afragolese 11, Nardò 10, Gladiator 10, Altamura 8, Nocerina 6, Martina 6, Gravina 5, Lavello 4, Matera 4, Molfetta 3, Puteolana 3, Bitonto 2, Francavilla 2