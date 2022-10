Nardò-Francavilla 2-1, dopo cinque pareggi di fila il Toro ritrova la vittoria

Dopo cinque pareggi consecutivi, il Nardò torna finalmente alla vittoria regolando in rimonta il Francavilla per 2-1 sul neutro di Ugento. La gara è stata disputata a porte chiuse per la squalifica comminata dal giudice sportivo in seguito alla gara interna con la Cavese. Con questo successo, non accadeva dallo scorso 11 settembre, i granata salgono al quinto posto in classifica con 14 punti.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il consueto 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Mengoli, Lanzolla e Urquiza; in mediana agiscono Guadalupi, Fedel e Ciracì con De Giorgi e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Gjonaj e Dambros.

Primo tempo

Parte meglio il Toro che al 2′ si costruisce la prima palla gol, sprecata da Gjonaj. Al quarto d’ora Melillo impegna Viola con una conclusione dal limite bloccata in due tempi dall’estremo difensore granata. Al 31’ arriva il vantaggio ospite su calcio piazzato: Marconato disegna una parabola perfetta che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Reazione immediata del Nardò con Dambros, il cui destro termina alto sulla traversa. Nel finale di tempo ci prova Guadalupi ma il pallone sfiora il palo alla destra di Majone. Il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio per 0-1.

Secondo tempo

Il Nardò aggredisce subito l’avversario e al 49’ agguanta il pareggio: Ciracì lancia in profondità Gjonaj che con un pallonetto supera Majone in uscita e deposita in rete. Il gol rivitalizza il Nardò che domina la gara e si lancia alla ricerca del vantaggio. Ci provano in sequenza prima Guadalupi che calcia dal limite, Majone blocca in due tempi, e poi Fedel che, su cross dalla sinistra di Gjonaj, non trova la porta da distanza ravvicinata. Insistono i padroni di casa con un sinistro a giro di De Giorgi alto sulla traversa. Occasionissima per Antonacci che scambia con Mariano e va a rimorchio a concludere a rete, il pallone sfiora incredibilmente il palo. È il preludio al gol che arriva al 72’: cross di Gjonaj dalla sinistra, De Giorgi anticipa il diretto marcatore e di testa batte Majone per il vantaggio granata. La reazione sinnica è tutta in una conclusione senza pretese di Kordic blocca a terra da Viola. Il triplice fischio finale consegna al Nardò tre punti meritati che consentono di interrompere la serie di pareggi consecutivi.

Prossimo impegno per gli uomini di mister Ragno domenica 30 ottobre in trasferta sul campo del Bitonto.

SERIE D – Girone H: risultati 8ª giornata

Afragolese – Lavello 1-1 Altamura – Brindisi 1-1 Barletta – Nocerina 1-1 Fasano – Gravina 3-0 Gladiator – Cavese 1-3 Matera – Casarano – 2-2 Molfetta – Bitonto – 3-1 Nardò – Francavilla 2-1 Puteolana – Martina – 1-3

Classifica

Fasano 18, Cavese 17, Casarano 16, Brindisi 15, Nardò 14, Barletta 14, Afragolese 13, Gladiator 11, Altamura 10, Nocerina 10, Martina 10, Bitonto 8, Molfetta 7, Gravina 6, Lavello 6, Francavilla 5, Matera 5, Puteolana 3