Nardò-Matera 2-1, contro i lucani il Toro centra la seconda vittoria di fila

Seconda vittoria consecutiva per il Nardò che al “Giovanni Paolo II” si impone sul Matera per 2-1, interrompendo la striscia positiva dei lucani che durava da undici gare. Decisivo il gol di Dambros nel secondo tempo dopo che Piccioni aveva momentaneamente pareggiato i conti del gol di Addae nella prima frazione.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma lo stesso undici vittorioso domenica scorsa con la Puteolana e nel consueto 3-5-2 schiera Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco tutta brasiliana composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Nardò subito pericoloso dopo cinque minuti di gioco: sponda di testa di Fedel per Ferreira che ci prova a botta sicura, miracolo di Pozzer che devia in corner. Nuovo tentativo granata al 10’: ci prova prima Antonacci e sulla ribattuta della difesa lucana si avventa a botta sicura Ferreira, il pallone sfiora il palo. Al quarto d’ora Fedel scambia con Ciracì ma la sua conclusione è facile preda di Pozzer. Il Nardò fa la partita ma non riesce a dare incisività alla manovra offensiva mentre il Matera agisce di rimessa ma senza creare pericoli dalle parti di Viola. Al 22′ punizione di Montinaro, svetta De Giorgi in area ma il pallone termina oltre la traversa. Alla mezzora il Matera resta in dieci: clamorosa ingenuità di Dubaz che perde palla a metà campo e, nel tentativo di recuperare, stende Fedel. Doppio giallo e doccia anticipata per il difensore biancazzurro. Il predominio granata si concretizza al 39’ con Addae che dalla lunga distanza beffa Pozzer con un preciso fendente e porta avanti il Nardò. Al 42’ padroni di casa ad un passo dal raddoppio: ottimo pallone di Montinaro per Ciracì che tutto solo in area si allunga clamorosamente il pallone, Pozzer blocca in uscita. Squadre al riposo con il Nardò in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Squadre in campo con gli stessi undici iniziali. È sempre il Nardò a condurre le redini del gioco in virtù della superiorità numerica. Poco prima del quarto d’ora, nell’arco di un minuto, i granata sfiorano il raddoppio prima con una doppia conclusione di De Giorgi da distanza ravvicinata e poi con un tentativo Ciracì che sfiora il palo alla destra di Pozzer. Al 63’ arriva l’inaspettato pareggio del Matera: sul calcio d’angolo di Vicente, si avventa Piccioni che anticipa tutti e batte Viola. La gioia dei lucani dura solo otto minuti: al 71’ Montinaro pennella un preciso cross in area per la testa di Dambros, il pallone tocca il palo prima di terminare la sua corsa alle spalle di Pozzer per il nuovo vantaggio granata. Dopo la consueta girandola di sostituzioni, il Nardò amministra agevolmente la gara. L’unica azione degna di nota si registra a tre minuti dal termine con Gjonaj che si divora il tris dopo aver superato anche Pozzer in uscita ma conclude malamente a lato. Triplice fischio che regala al Nardò altri tre punti preziosi che consentono agli uomini di Ragno di mantenere il terzo posto in classifica in coabitazione con l’Altamura.

Nel prossimo turno in programma domenica 22 gennaio il Nardò sarà di scena al “Vito Curlo” di Fasano.

SERIE D – Girone H: risultati 19ª giornata

Bitonto – Brindisi 1-1 Cavese – Afragolese 1-1 Fasano – Puteolana 3-1 Francavilla – Nocerina 3-2 Gladiator – Altamura 0-1 Gravina – Casarano 1-1 Martina – Lavello 0-1 Molfetta – Barletta 1-1 Nardò – Matera 2-1

Classifica

Cavese 38, Barletta 36, Nardò 35, Altamura 35, Brindisi 33, Fasano 32, Casarano 31, Matera 27, Bitonto 26, Nocerina 24, Gladiator 22, Martina 21, Afragolese 18, Francavilla 18, Molfetta 16, Gravina 16, Lavello 16, Puteolana 8