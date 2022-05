Nardò-San Giorgio 5-1, il Toro domina la sfida dei Playout e conquista la salvezza

Il Nardò travolge il San Giorgio nella sfida playout e conquista una meritata salvezza. Davanti al pubblico amico del “Giovanni Paolo II” finisce con un sonoro 5-1 al termine di una gara mai in discussione e dominata in lungo e in largo dai granata.

Formazione iniziale

Mister De Candia si affida al 3-4-1-2 con Lovecchio tra i pali, Trinchera, Romeo e Masetti sulla linea difensiva, De Giorgi e Alfarano sugli esterni, Cancelli e Caracciolo in mediana, Mancarella alle spalle della coppia d’attacco Caputo e Puntoriere.

Primo tempo

Il Nardò parte subito forte e al 6’ passa in vantaggio: azione corale orchestrata da Caputo che serve in profondità Mancarella, cross basso per De Giorgi che arriva a rimorchio e batte Bellarosa. Al 18’ però sull’unica azione offensiva ospite, la squadra campana agguanta il pareggio: ingenuo fallo di Trinchera su Raucci in area e il direttore di gara decreta la massima punizione trasformata con freddezza da Di Pietro. Il pareggio attenua le velleità dei padroni di casa che sono imprecisi in fase di impostazione e non riescono a produrre pericoli per la retroguardia avversaria che si difende con ordine. A due minuti dal termine della prima frazione, il Nardò si porta nuovamente avanti: Caputo innesca Alfarano sul versante sinistro, cross in mezzo e Mancarella di testa insacca. Allo scadere il Toro potrebbe triplicare con Puntoriere che recupera palla a centrocampo, vede Bellarosa fuori dai pali e tenta l’eurogol ma non inquadra lo specchio della porta. Il primo tempo si chiude con gli uomini di De Candia in vantaggio per 2-1.

Secondo tempo

Dopo appena 4 minuti Il Nardò cala il tris: calcio di punizione di Caputo, svetta in area Romeo che colpisce di testa e sulla respinta dell’estremo difensore si avventa De Giorgi che realizza la doppietta personale. Sulle ali dell’entusiasmo, il Toro continua ad attaccare e al 62’ serve il poker: cross di Caputo dalla destra, Puntoriere appoggia per l’accorrente Mancarella che con un preciso piazzato beffa ancora Bellarosa per la doppietta personale, la nona marcatura stagionale per il giovane proveniente dal settore giovanile del Lecce. Sospinto dal pubblico, il Nardò completa l’opera a dieci minuti dal termine con un micidiale contropiede di Caputo che, al termine di un coast-to-coast sul versante sinistro, entra in area e batte Bellarosa per la quinta volta. I granata controllano agevolmente la gara fino al triplice fischio che sancisce la meritata permanenza in Serie D.

(Photo credits: @Walter Macorano)