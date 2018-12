Nardò-Fasano 1-1, all’ex Corvino risponde Aquaro. Granata al quinto posto

Si allunga a nove la striscia positiva del Nardò che nell’ultima gara casalinga del 2018 impatta per 1-1 con il Fasano nella sfida valevole per la 16a giornata del girone H di Serie D. Quello che va in scena al “Giovanni Paolo II” è uno dei derby più affascinanti e più ricco di storia del calcio pugliese con le due compagini che si sono affrontate l’ultima volta nel campionato di Eccellenza 2006-07.

Formazioni

Mister Taurino schiera il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Aquaro, De Pascalis e Giglio sulla linea difensiva. In mediana Arario, Bolognese e capitan Bertacchi, con Sené e Versienti sugli esterni. In attacco Mingiano affianca l’italo-ghanese Kyeremateng. In casa biancazzurra, mister Laterza schiera il solito 4-4-2 con Gomes Forbes e l’ex granata Montaldi in attacco.

Primo tempo

Partono bene gli ospiti che, ben messi in campo, manovrano soprattutto sulle corsie esterne con Corvino e Serri. Al 10’ la prima occasione è di marca biancazzurra con Corvino che su punizione pesca in area Montaldi la cui conclusione sfiora il palo alla sinistra di Mirarco. Il Nardò esce dal torpore iniziale e si rendono pericolosi al 20’ con una doppia occasione: Arario si libera di Ganci e fa partire un destro che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta Sené manda alto sulla traversa. Sono ancora i padroni di casa a sfiorare il vantaggio al 39’ con un tiro di Mingiano ribattuto dalla difesa fasanese, il pallone carambola su Colombatti che rischia l’autorete con un colpo di testa. Si va negli spogliatoi con un pareggio a reti inviolate.

Secondo tempo

Nella ripresa il Fasano passa subito in vantaggio: al 49’ una perfetta punizione di Corvino da 25 metri si insacca alle spalle di Mirarco per il classico gol dell’ex. Al 57’ l’altro ex Montaldi recupera palla al limite dell’area, ma il suo diagonale sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore granata. Mister Taurino corre ai ripari e inserisce Palmisano al posto di Giglio passando al 4-4-2. Il Nardò si fa più intraprendente e al 79’ arriva il pareggio: calcio d’angolo di Arario e imperioso stacco di testa di Aquaro che batte Guarnieri. Pronta la replica del Fasano con Richella che due minuti dopo salta due avversari e fa partire un tiro che si infrange sulla traversa. Sull’ennesimo ribaltamento di fronte, a cinque minuti dal termine i padroni di casa vanno a segno con Gigante che devia in rete un calcio di punizione di Arario, ma il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco segnalato dal primo assistente. Non succede più nulla fino al fischio finale che sancisce un pareggio giusto tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto.

Il Nardò tornerà in campo domenica 23 dicembre quando la truppa granata sarà impegnata nella difficile trasferta di Nola.

SERIE D – Girone H: risultati 16ª giornata

Altamura – Sarnese 4-1 Az Picerno – Audace Cerignola 4-1 Ercolanese – Savoia 1-2 Francavilla – Gragnano 0-0 Gelbison – Nola 2-0 Gravina – Fidelis Andria 4-1 Nardò – Fasano 1-1 Pomigliano – Taranto 0-1 Sorrento – Bitonto 2-0

Classifica Serie D Girone H

Az Picerno 36, Audace Cerignola 31, Taranto 30, Bitonto 27, Fidelis Andria 25, Nardò 25, Altamura 25, Savoia 24, Francavilla 23, Fasano 21, Gelbison 19, Gravina 18, Nola 18, Sorrento 17, Sarnese 14, Gragnano 14, Ercolanese 8, Pomigliano 8.