Savoia-Nardò 0-0, granata afflitti dal mal di pareggio. Neretini scivolano al sesto posto

Terzo pareggio consecutivo a reti bianche per il Nardò che al “Giraud” di Torre Annunziata nell’impegno infrasettimanale valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie D, impatta con il Savoia al termine di una partita molto combattuta.

Formazioni

Mister Taurino schiera il consueto 3-5-2 con Rizzitano tra i pali, Aquaro, Benvenga e Giglio sulla linea difensiva. In mediana Gigante, Bolognese e capitan Bertacchi, con Sené e Versienti sugli esterni. In attacco coppia internazionale formata dall’argentino Arario e dall’italo-ghanese Kyeremateng. Sul fronte opposto, mister Squillante schiera un offensivo 4-3-3 con Alvino, Ortiz e Rekik in attacco.

Primo tempo

Nei primi minuti di gioco il Savoia manovra e il Nardò cerca di organizzarsi soprattutto con le incursioni di Arario tra le linee avversarie. Dopo aver subito le iniziative dei padroni di casa, i granata escono dal guscio e si spingono in avanti. Al 9’ tiro dalla distanza di Versienti fuori di poco. Al 17’ cross di Bolognese dalla sinistra, colpo di testa di Gigante che sfiora la traversa. Al 23’ un’amnesia della difesa del Nardò consente ad Ausiello di presentarsi in area di rigore ma non ne approfitta e si fa murare in angolo. Al 27’ ancora pericoloso il Savoia con un colpo di testa ravvicinato di Ortiz che termina di poco alto. Due minuti dopo Rizzitano vola per deviare in angolo un bolide di Rekik da fuori area. Sugli sviluppi del corner, ancora Rekik sfiora il palo alla destra di Rizzitano. Non sta a guardare il Nardò che prova a interrompere l’offensiva avversaria ma non riesce a creare occasioni se non su palla inattiva. Nell’ultimo minuto di gioco schema su calcio d’angolo di Bertacchi per Arario, la girata a rete di quest’ultimo sorvola la traversa. La prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate anche se non sono mancate le occasioni da ambo le parti.

Secondo tempo

Dopo appena due minuti di gioco il Savoia sfiora il vantaggio con Ortiz che di testa colpisce la traversa su cross di Costantino. Mister Taurino cambia il fronte d’attacco sostituendo prima Kyeremateng con Mingiano e poi Arario con Palmisano. Entrambe le squadre difendono bene i propri spazi e ne risente la manovra povera di azioni offensive. La partita scorre via senza occasioni degne di nota ma quando il direttore di gara concede ben 9 minuti di recupero la partita si riscalda con gli schemi che saltano e continui ribaltamenti di fronte. La partita si chiude ancora un brivido per Rizzitano al 97’ con la traversa colpita da Gatto con un tiro dal limite dell’area.

Continua la serie positiva per il Nardò che si allunga a otto giornate anche se con il pareggio odierno la squadra di Taurino scivola al sesto posto fuori dalla zona playoff. Domenica prossima al “Giovanni Paolo II” sarà di scena il derby con il Fasano.

SERIE D – Girone H: risultati 15ª giornata

Audace Cerignola – Ercolanese 1-0 Bitonto – Francavilla 1-1 Fasano – Altamura 0-1 Fidelis Andria – Sarnese 1-0 Gragnano – Gelbison 0-0 Nola – Gravina 2-1 Pomigliano – Sorrento 1-1 Savoia – Nardò 0-0 Taranto – Az Picerno 0-0

Classifica

Az Picerno 33, Audace Cerignola 31, Bitonto 27, Taranto 27, Fidelis Andria 25, Nardò 24, Francavilla 22, Altamura 22, Savoia 21, Fasano 20, Nola 18, Gelbison 16, Gravina 15, Sarnese 14, Sorrento 14, Gragnano 13, Ercolanese 8, Pomigliano 8.