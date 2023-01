Puteolana-Nardò 1-2, il Toro inizia il 2023 con una vittoria in trasferta

Il Nardò inizia con il piede giusto il girone di ritorno tornando alla vittoria in trasferta sul campo della Puteolana nella prima gara del 2023. Succede tutto nel primo tempo con i granata avanti grazie alle marcature di Ciracì e Ferreira, e i padroni di casa che accorciano le distanze prima dell’intervallo con Haberkon.

Formazione iniziale



Mister Ragno schiera il consueto 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Ciracì con Montinaro e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco brasiliana composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo



In avvio di gara Montinaro impegna subito Lamberti con un colpo di testa deviato con l’aiuto del montante. Al 4’ ancora il centrocampista granata ci prova da lontano, la sfera termina alta. All’8’ l’estremo difensore flegreo si supera su Dambros, poi una disattenzione della retroguardia di casa spalanca la strada a Ciracì che trova la zampata vincente e sblocca il risultato all’11’. Al quarto d’ora il primo squillo dei padroni di casa con punizione insidiosa di Catinali deviata in angolo da Viola. Alla mezz’ora ci prova Addae dalla distanza, Lamberti blocca. Al 31’ Ciracì si divora il raddoppio ma due minuti più tardi Ferreira approfitta di un errore di Calvanese e batte Lamberti in uscita per lo 0-2. Al 42’ la Puteolana accorcia: Avella centra il palo da calcio piazzato, Haberkon si avventa sulla ribattuta, De Giorgi spazza sulla linea ma il direttore di gara concede il gol su segnalazione del secondo assistente. L’ultimo sussulto del primo tempo è di Ferreira in semirovesciata ma Lamberti risponde presente. Squadre al riposo sul risultato di 1-2.

Secondo tempo

Mister Campilongo corre ai ripari ed effettua una tripla sostituzione. Al 53’ il neo entrato Trezza si ritaglia uno spazio con un tiro a giro, Viola devia la traiettoria del pallone. Al 61’ si rinnova il duello tra Lamberti e Montinaro, l’estremo difensore partenopeo è attento e respinge il tentativo. Al 78’ Amelio cerca la gloria con una giocata al volo, la parabola è imprecisa. Gli uomini di Ragno amministrano il vantaggio con una difesa ordinata e con Viola sempre sugli scudi e respingere i tentativi velleitari dei padroni di casa. Non succede più nulla, al triplice fischio finisce con una vittoria che rilancia il Nardò all’inseguimento delle prime posizioni.

Nel prossimo turno in programma domenica 15 gennaio il Nardò ospita il Matera.

SERIE D – Girone H: risultati 18ª giornata



Afragolese – Bitonto 1-2 Altamura – Cavese 1-1 Barletta – Gladiator 2-0 Brindisi – Francavilla 0-0 Casarano – Martina 1-0 Lavello – Fasano 0-2 Matera – Molfetta 1-0 Nocerina – Gravina 2-1 Puteolana – Nardò 1-2



Classifica



Cavese 37, Barletta 35, Nardò 32, Altamura 32, Brindisi 32, Casarano 30, Fasano 29, Matera 27, Bitonto 25, Nocerina 24, Gladiator 22, Martina 21, Afragolese 17, Molfetta 15, Francavilla 15, Gravina 15, Lavello 13, Puteolana 8

(Photo credits: @Alessio Alfieri)