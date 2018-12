Nola – Nardò 3-1, niente vittoria sotto l’albero per i granata. Si torna in campo il 6 gennaio

Si interrompe la striscia positiva del Nardò che fallisce l’appuntamento con il decimo risultato utile consecutivo e sotto l’albero di Natale non trova quel regalo che permetterebbe un girone di ritorno con più attese e speranze.

Nell’ultima gara del girone di andata che coincide anche con l’ultima partita del 2018, il Toro esce sconfitto per 3-1 dallo “Sporting Club” di Nola e giunge al giro di boa all’ottavo posto con 25 punti in classifica in compagnia di Fidelis Andria, Savoia e Fasano.

Formazioni

Per esorcizzare il mal di pareggio, mister Taurino opera un cospicuo turn over e schiera il consueto 3-5-2 con Rizzitano tra i pali, Aquaro, Scipioni e Centonze sulla linea difensiva. In mediana Arario, Palmisano e capitan Bertacchi, con De Pascalis e Versienti sugli esterni. In attacco Mingiano e Cordella. In casa bianconera, mister De Sarno schiera un offensivo 4-2-3-1 con Troianello, Tagliamonte e Napolitano a sostegno del bomber Esposito.

Primo tempo

Al 7’ il Toro passa in vantaggio: Versienti fa tutto da solo e appena arrivato al limite dell’area lascia partire un fendente che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Il Nardò controlla agevolmente la partita con Versienti in forma smagliante. Al 23′ primo pericolo per la porta neretina, Esposito manca la deviazione vincente sotto porta. Al 26′ i padroni di casa pareggiano i conti: fallo dubbio di Palmisano al limite dell’area, il direttore di gara non esita e concede la massima punizione battuta e trasformata da Esposito. Il Nola pressa e al 35′ Tagliamonte di testa va vicino al raddoppio. Ci prova per due volte Esposito al 37′ e al 39′ ma Rizzitano si fa trovare pronto. Il gol è nell’aria e al 40′ Troianiello crossa per Tagliamonte, incornata di testa e goal. Non basta un grande goal di Versienti e il Nardò va all’intervallo sotto per 2-1.

Secondo tempo

Il Nardò si proietta in avanti alla ricerca del pareggio e manovra bene soprattutto con l’argentino Arario che in un paio di occasioni semina il panico nella difesa napoletana ma senza esito degno di nota. Al 57′ Mingiano viene atterrato in area ma il direttore di gara sventola il cartellino giallo per simulazione. Due minuti dopo ancora Mingiano sotto porta non riesce a deviare in rete salvando il Nola.

Mister Taurino getta nella mischia Kyeremateng al posto di Cordella ma sono i padroni di casa a sfiorare il tris al 63′ con Rizzitano che si oppone alla grande su un pericoloso tiro di Esposito. Al 67′ Aquaro sfiora il pari calciando fuori su corner di Bertacchi. Al 68′ ancora protagonista l’estremo difensore granata Rizzitano che salva su Stoia. Al 72′ Mingiano manca l’aggancio sottoporta e perde palla, contropiede letale del Nola con Stoia che triplica le marcature nolane. Al 75′ stavolta tocca a Gragnaniello deviare in corner un gran tiro di Arario. All’81′ Aquaro di testa sfiora il palo su una pennellata di Arario. Nei minuti finali l’ultima occasione è di marca granata con Gragnaniello che salva su Kyeremateng lanciato a rete.

Un bel Nardò dura solo mezzora poi crolla sotto i colpi dei campani. Gli uomini di Taurino torneranno in campo il prossimo 6 gennaio ancora in trasferta sul campo dell’Altamura.

SERIE D – Girone H: risultati 17ª giornata

Audace Cerignola – Francavilla 2-0

Bitonto – Az Picerno 1-2

Fasano – Gravina 1-1

Fidelis Andria – Altamura 0-1

Gragnano – Ercolanese 3-2

Nola – Nardò 3-1

Sarnese – Pomigliano 0-1

Savoia – Gelbison 2-2

Taranto – Sorrento 3-0

Classifica

Az Picerno 39, Audace Cerignola 34, Taranto 33, Altamura 28, Bitonto 27, Fidelis Andria 25, Fasano 25, Nardò 25, Savoia 25, Francavilla 23, Nola 21, Gelbison 20, Gravina 19, Gragnano 17, Sorrento 17, Sarnese 14, Pomigliano 11, Ercolanese 8