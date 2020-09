Sorrento-Nardò 2-1, per i granata un debutto amaro. Dopo il vantaggio arriva la rimonta

Debutto amaro in campionato per il Nardò che nel deserto dello stadio “Italia” di Sorrento capitola con una immeritata sconfitta (2-1). I granata hanno disegnato un bel gioco per quasi tutta la partita ma non è bastato per portare a casa un risultato positivo in una gara condizionata dalla bufera di vento e pioggia che ha sferzato i giocatori in campo. Succede tutto nel primo tempo con i salentini che si portano in vantaggio in apertura e i campani che acciuffano il pareggio quasi subito e poi si portano in vantaggio a pochi minuti dal duplice fischio.

Formazione iniziale

Mister Danucci, all’esordio assoluto in panchina, manda in campo un offensivo 4-3-1-2 con Centonze tra i pali, linea difensiva formata da Palazzo, Trinchera, De Giorgi e Spagnolo; in mediana agiscono Cancelli, Scialpi e Mengoli mentre in attacco Potenza a sostegno della coppia Caputo-Granado.

Primo tempo

La partita inizia bene per gli ospiti che al primo affondo passano in vantaggio al 7’ con un gran tiro dalla distanza di Caputo che sorprende Scarano. Il Nardò manovra costantemente in proiezione offensiva con un continuo pressing alto ma inaspettatamente all’11′ arriva il pareggio del Sorrento: Terminiello raccoglie un cross di Lamonica dalla destra e beffa Centonze. Si combatte molto soprattutto nella zona nevralgica del campo e al 17’ sono ancora i granata a rendersi pericolosi con Mengoli che attraversa tutto il campo, scambia al limite dell’area con Granado e conclude a rete, Scarano para a terra. Nonostante il terreno reso pesante dalla pioggia, si gioca su ritmi altissimi con frequenti capovolgimenti di fronte ma sono gli uomini di Danucci a essere sempre propositivi. Nel finale di tempo i padroni di casa trovano il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Liccardi si esibisce in una splendida rovesciata che si insacca alle spalle dell’incolpevole Centonze. Si va negli spogliatoi con il Sorrento in vantaggio.

Secondo tempo

A inizio ripresa, è sempre la pioggia la protagonista assoluta. Il Nardò si propone in fase offensiva ma il Sorrento si chiude e si affida alle ripartenze con lanci lunghi. Al 52′ occasione per i granata con Potenza che intercetta un cross di Palazzo e incoccia di testa ma il pallone sorvola la traversa. I padroni di casa attuano un gioco speculativo cercando il fallo e l’interruzione sistematica che non permette ai granata di costruire azioni degne di nota. Emozioni solo nel finale di gara all’85’ con un tiro di Granado deviato in corner mentre sul versante opposto Cunzi non inquadra la porta con un diagonale dalla destra. Dopo 6’ di recupero il triplice fischio sancisce la prima sconfitta stagionale per il Nardò che, nonostante tanta generosità, torna a mani vuote e con tanto rammarico dalla trasferta in terra campana.

Domenica prossima gli uomini di Danucci sono attesi dall’esordio casalingo, sempre a porte chiuse, contro il Picerno.

SERIE D – Girone H: risultati 1ª giornata

Audace Cerignola – Team Altamura 2-2

Az Picerno – Taranto 0-0

Bitonto – Fidelis Andria 0-1

Brindisi – FC Gravina 3-2

Casarano – Real Aversa 2-0

Francavilla – Portici 3-2

Lavello – Molfetta Calcio rinviata causa Covid-19

Puteolana – Fasano 2-1

Sorrento – Nardò 2-1

Classifica

Casarano 3, Brindisi 3, Francavilla 3, Puteolana 3, Sorrento 3, Fidelis Andria 3, Audace Cerignola 1, Team Altamura 1, Az Picerno 1, Taranto 1, Lavello 0, Molfetta Calcio 0, FC Gravina 0, Portici 0, Fasano 0, Nardò 0, Bitonto 0, Real Aversa 0