Real Aversa-Nardò, il match del “Bisceglia” finisce a reti inviolate

Finisce a reti bianche il match del “Bisceglia” tra Real Aversa e Nardò valido per il recupero della 5a giornata del girone H di Serie D. Gara piuttosto intensa per tutti i novanta minuti e piena di agonismo con i neretini che non bissano il colpo grosso di domenica scorsa contro il Casarano e si accontentano di uno 0-0 che tutto sommato serve a muovere la classifica.

Formazione iniziale

Mister Danucci conferma la stessa formazione vittoriosa nel derby e schiera Milli tra i pali, linea difensiva formata da Cancelli, De Giorgi, Stranieri e Sepe; in mediana agiscono Zappacosta, Scialpi e Mengoli con Massari a sostegno della coppia d’attacco formata da Gallo e dallo svedese Tornros.

Primo tempo

Sul terreno allentato dalla pioggia sono gli ospiti a imporre il ritmo alla partita, con i padroni di casa che solo in rare occasioni riescono a ripartire in velocità. Una al 18′, quando Chianese prova a sorprendere Milli con uno scavetto ma il pallone sfiora il palo. Alla mezzora ci riprova lo stesso Chianese ma il pallone sorvola la traversa. Il Nardò subisce contropiedi a ripetizione e al 32’ è Della Corte a mancare il vantaggio in acrobazia, alzando troppo la mira. Dopo due minuti Ndiaye esplode il diagonale, Milli si supera e devia in angolo. Se è vero che i granata fanno più possesso, faticano in ugual misura a trovare spazi nella difesa aversana. Così l’unico tiro nello specchio di Papa è una botta su punizione dal limite di Scialpi deviata dalla barriera che esce di qualche centimetro. Si va negli spogliatoi sullo 0-0 con il Nardò poco incisivo e troppo esposto alle incursioni avversarie.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia sullo stesso ritmo del primo e subito i padroni di casa si rendono pericolosi con Ndiaye la cui conclusione finisce alta. Al 50′ occasione per il Nardò, tiro di Gallo con parata in tuffo di Papa. I granata sono più propositivi in fase offensiva ma non riescono a concretizzare il maggior possesso palla. Al 61’ mister Danucci innesta la trazione anteriore inserendo Potenza al posto di Zappacosta ma sono i padroni di casa che rientrano in partita con le solite ripartenze di Chianese e Ndiaye, autentiche spine nel fianco della retroguardia salentina. Al 69’ Milli anticipa Chianese lanciato a rete e poi è il turno di Simonetti che impegna l’estremo difensore ospite. Con il passare dei minuti le fasi di gioco sono sempre più frammentarie ma è il Nardò a rendersi pericoloso con due tentativi di Lamacchia e Scialpi. Gli ospiti insistono, ci prova Valzano a tre minuti dal termine con un tiro dal limite ma Papa blocca in presa sicura. Sono le ultime emozioni di un match che congela il pari a reti bianche fino al quarto ed ultimo minuto di recupero.

Prossimo impegno per gli uomini di mister Danucci in programma mercoledì 2 dicembre tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro il Team Altamura.

