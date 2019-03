Serie D, per il Nardò altra domenica da dimenticare: a Sorrento finisce 2-1

Ennesima domenica da dimenticare per il Nardò che fallisce un altro importante scontro salvezza e rimedia una pesante sconfitta allo stadio “Italia” di Sorrento. Sconfitta che inguaia i granata, risucchiati nella zona playout a vantaggio proprio dei napoletani che scavalcano in classifica gli uomini di Taurino.

Formazioni

Senza lo squalificato Versienti e gli indisponibili Cassano, Kyeremateng, Palmisano, mister Taurino nel consueto 3-5-2 dà spazio a Rizzitano tra i pali, Scipioni, Aquaro e De Pascalis in difesa, Monopoli e Infusino sulle corsie esterne, Bolognese, Gigante e Prinari in mediana, con l’argentino Arario a sostegno di Mingiano in attacco. In casa napoletana, mister Scotto, in panchina al posto dello squalificato Maiuri, si affida al 4-4-2 con gli esperti Herrera, ex Lecce, e De Angelis in attacco.

Primo tempo

Il Nardò esercita un buon possesso palla anche se è il Sorrento a fare la partita. Al 14’ Rizzitano è costretto agli straordinari per sventare in angolo una conclusione da distanza ravvicinata di Herrera. Nardò vicinissimo al vantaggio al 17’ con una punizione di Arario che sfiora il palo alla destra di Munao. Al 23’ Monopoli si invola verso la porta avversaria e viene steso in area di rigore, proteste vibranti dei granata ma il direttore di gara sorvola. Buon momento per il Nardò che al 25’ spreca un’altra occasione con Scipioni murato dalla difesa sorrentina nel cuore dell’area di rigore. Il Sorrento prova a uscire dal guscio e al 29’ Aquaro salva sulla linea un colpo di testa di Herrera. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Rizzitano è attento e blocca a terra un colpo di testa ravvicinato di De Angelis. Al 37’ sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Herrera, conclusione che sfiora l’incrocio dei pali. Il primo tempo si chiude con il Nardò in avanti che prova a impensierire la retroguardia avversaria con un colpo di testa di Prinari bloccato sulla linea da Munao.

Secondo tempo

La seconda frazione si apre con il vantaggio degli ospiti: dopo due giri di lancette, Prinari conquista palla a centrocampo e fa partire un bolide da fuori area che trafigge l’incolpevole Munao. Dopo il vantaggio granata, le due squadre si allungano con il Sorrento che va in pressione. Al 55’ ci prova Herrera con un gran tiro dal limite ma Rizzitano si oppone ancora una volta. Al 58’ i padroni di casa pareggiano: incursione dalla sinistra di Vitale, cross sul secondo palo e stacco di testa vincente di De Angelis. Il gol del pareggio dà rinnovato slancio al Sorrento che controlla costantemente la manovra. Al 72’ ancora un brivido per Rizzitano con un sinistro a giro di Herrera che colpisce la parte alta della traversa. A un minuto dal termine arriva la beffa per il Nardò: Herrera lanciato a rete supera Rizzitano con un pallonetto e Gargiulo deposita comodamente in rete, condannando i granata all’undicesima sconfitta stagionale.

SERIE D – Girone H: risultati 27ª giornata

Audace Cerignola – Fasano 3-1

Az Picerno – Gelbison 20/03/2019

Bitonto – Fidelis Andria 0-0

Francavilla – Ercolanese 3-0

Gragnano – Nola 1-2

Pomigliano – Gravina 20/03/2019

Savoia – Sarnese 3-2

Sorrento – Nardò 2-1

Taranto – Altamura 2-0

Classifica

Az Picerno 62, Audace Cerignola 61, Taranto 57, Bitonto 43, Fidelis Andria 42, Savoia 42, Altamura 41, Fasano 37, Francavilla 37, Gelbison 33, Gravina 33, Sorrento 30, Nardò 30, Nola 30, Gragnano 27, Sarnese 27, Pomigliano 16, Ercolanese 8