Campagna Abbonamenti “Solamente Tu” superate, le 20mila tessere

La campagna abbonamenti “Solamente Tu” dell’U.S. Lecce, ha già tagliato il traguardo delle 20mila sottoscrizioni, confermando un entusiasmo travolgente per la prossima stagione.

Dopo una prima fase dedicata ai rinnovi, che ha già visto un’adesione massiccia, la vendita libera, attiva da poco più di 48 ore, ha dato la spinta decisiva per raggiungere cifre da record.

Questo dato non è solo un numero, ma il segno tangibile di un legame indissolubile tra la squadra e la sua gente. L’atmosfera che si respira in città è di grande attesa e speranza, e i tifosi non vedono l’ora di tornare a popolare gli spalti dello stadio “Via del Mare” per sostenere i giallorossi.

Se non si è ancora sottoscritto l’abbonamento, c’è tempo fino a mercoledì 27 agosto, ancora diversi giorni a disposizione per assicurars un posto per tutte le partite casalinghe e vivere in prima persona le emozioni della nuova stagione.