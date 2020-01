A Nardò la Scuola Calcio del Real Madrid, un camp estivo con il vivaio dei “Blancos”

La grande scuola calcio del Real Madrid sbarca a Nardò. A firmare il “colpaccio” è l’impianto sportivo “Europa Soccer Academy” di via Copertino.

Presso la struttura, infatti, dal 6 al 10 luglio 2020 lo staff tecnico della Fundación Real Madrid Clinic svolgerà un camp estivo di cinque giorni riservato a ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni.

I partecipanti vivranno la magia di un club che ha fatto la storia del calcio, il Real Madrid, con due sessioni di allenamento quotidiane da svolgere attraverso le tecniche e i metodi innovativi del vivaio madrileno.

«Siamo onorati – dichiara il titolare dell’impianto, Ivan Fai – di aver raggiunto un accordo con uno dei sodalizi sportivi più prestigiosi al mondo e di ospitarli presso la nostra struttura a Nardò. Il Real Madrid e la sua fondazione non si limitano a insegnare ai ragazzi il gioco del calcio, ma puntano a trasmettere valori sociali, rispetto, fair play, disciplina e armonia del gruppo, elementi distintivi anche della nostra scuola calcio.

Stiamo lavorando anche ad alcune attività collaterali da far svolgere in quei giorni ai ragazzi tra l’allenamento mattutino e quello pomeridiano. Non va poi dimenticato che i migliori talenti avranno la possibilità di qualificarsi per un’esibizione allo stadio Santiago Bernabéu».

iscrizioni

Per maggiori dettagli, costi e iscrizioni (da effettuarsi entro il 21 giugno 2020) si potrà consultare il sito dedicato, la pagina facebook Europa Marino Academy, o chiamare il numero 3934369819 o inviare una e-mail all’indirizzo realmadridclinicnardo@gmail.com. Previsti sconti per chi si iscrive entro il 31 gennaio.