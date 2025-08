“Solamente Tu”, la campagna abbonamenti per la prossima stagione supera le 10mila sottoscrizioni

Una vera e propria ondata di passione sta travolgendo il Lecce e i suoi tifosi: la Campagna Abbonamenti 2025/26 “Solamente Tu” ha superato, infatti, la straordinaria cifra di 10mila sottoscrizioni. Questo risultato, raggiunto a tempo di record, testimonia l’amore incondizionato e la fiducia incrollabile della tifoseria verso la squadra.

Il traguardo è un segnale forte e chiaro: i supporter sono pronti a sostenere la squadra in ogni partita, trasformando lo stadio in una vera e propria fortezza. Un successo di queste dimensioni non è solo un dato numerico, ma la prova concreta del legame indissolubile tra la squadra e la sua gente.

La fase di prelazione, dedicata a tutti i vecchi abbonati che desiderano confermare il proprio posto, è ancora attiva. C’è tempo fino a venerdì 8 agosto per rinnovare la tessera e garantirsi la stessa seduta, godendo di una tariffa agevolata.

A partire da lunedì 11 agosto, si apriranno le porte della fase di vendita libera. Questa è la grande opportunità per tutti i nuovi tifosi di unirsi alla famiglia e assicurarsi un posto per la prossima entusiasmante stagione.

Ma non è tutto: anche i vecchi abbonati che desiderano cambiare settore o posto potranno farlo a partire da questa data, mantenendo comunque la tariffa speciale a loro dedicata.