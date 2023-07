Il Lecce e Marco Bleve ancora insieme, rinnovato il contratto. Le trattative di mercato

Acquisiti Maleh, Pongracic e Almqvis, ceduto Lucioni al Palermo, presentato il nuovo tecnico Roberto D’Aversa e trascorse 24 ore dal sorteggio del calendario della prossima stagione, proseguono le trattative di mercato del Lecce.

In attesa dell’ingaggio del nuovo portiere titolare che sostituirà Falcone – interessano Sepe e Drangowski, con il primo in leggero vantaggio – nella giornata di oggi, il sodalizio di “Via Costadura”, si è assicurato ancora per tre anni le prestazioni di un altro estremo difensore, Marco Bleve. Il contratto del 27enne di San Cesario, era scaduto lo scorso 30 giugno, ma è stato rinnovato fino alla stagione 2025/2026.

Per quanto riguarda i nuovi calciatori che dovranno comporre la nuova rosa, molto dipenderà anche dal destino di Morten Hjulmand, la cessione del capitano con conseguente plusvalenza, comporterebbe, come ha spiegato il Presidente Sticchi Damiani, una cifra supplementare da aggiungere al budget già messo a disposizione. In caso di cessione, un nome che circola da qualche ora è quello di Ramadani, in forza agli scozzesi dell’Aberdeen, ma c’è interesse anche per Simone Bastoni dello Spezia e Giovanni Fabbian dell’Inter.

Per quel che riguarda, la trequarti, piace Ianis Hagi, figlio di Gherghe, mentre, per la punta centrale ci sono Stiven Shpendi del Cesena e Marco Nasti del Milan, le cui quotazioni di un approdo nel Salento sarebbero in ribasso.