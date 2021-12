Lecce, le pagelle di Criscitiello: “Corvino voto 7. Capolavoro di Sticchi nel convincerlo a tornare”

“È in B giusto perché vuole riportare la sua città (Lecce) e i suoi tifosi in serie A, altrimenti, Corvino in B non c’entra assolutamente nulla. Sarebbe tra i primi 3 migliori direttori sportivi in serie A. Conoscenza della materia, competenza, occhio da osservatore come la vecchia generazione e ottima gestione del gruppo e dello staff tecnico durante la settimana. Sticchi Damiani ha fatto un capolavoro a convincerlo”.

La fine dell’anno è dietro la porta e, con l’appropinquarsi del 2022, è tempo di mettere alle spalle la stagione calcistica appena trascorsa e fare qualche bilancio. Ed è con queste parole che Michele Criscitiello, Direttore del sito Tuttomercatoweb e del canale tematico Sportitalia, commenta il 2021 del Responsabile dell’area Tecnica giallorossa Pantale0 Corvino. Parole di stima quelle nei suoi confronti, non solo per quel che sta facendo da due anni nel Salento, ma anche per e sue esperienze passate.

“Lo scorso anno il Lecce ha sfiorato la serie A ma non era ancora pronto per il grande salto. Sul più bello si è perso. Quest’anno la concorrenza è terribile ma la coppia Corvino-Baroni non teme il confronto con nessuno. Giocatori giovani ed esperti. Il Corvo in B è sprecato, se il Lecce dovesse andare in A si ritroverebbe con una proprietà solida e un Direttore capace di influire più in A che in B”, ha continuato nel suo giudizio Criscitiello.

Il Direttore di Sportitalia, conclude ricordando le grandissime doti manageriali del numero uno del mercato dei salentini, capace di scommettere su calciatori giovanissimi che creano grandi plusvalenze ai club nei quali ha lavorato: “Soldi investiti e non buttati e sempre squadre competitive. A Firenze vivono ancora di rendita tra Vlahovic e Castrovilli. Tutti assegni circolari firmati Pantaleo”.

Il Voto dato a pantaleo Corvino per il suo 2021 è un 7 pieno.