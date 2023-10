Conto alla rovescia per l’esordio della Primavera in Youth League, parla Coppitelli. I convocati

Baby giallorossi in campo per fare la storia. Poco meno di 24 ore e la squadra Primavera del Lecce, scenderà sul terreno di gioco dell’Olympiacos FC Training Centre di Piraeus, nella sfida che li vedrà opposti ai pari età dell’Olympiacos, andata del primo turno di Youth Legue, la Champions giovanile.

“Prima di questi grandi appuntamenti c’è sempre un misto di emozione e orgoglio, ma c’è anche la componente sportiva, una partita nella quale si dovrà competere e quindi e dovremo fare una prestazione adeguata. Andiamo a casa di una delle società più importanti della Grecia e lì rappresenteremo i nostri colori, il Salento e la società e da questo punto di vista, siamo super orgogliosi”, ha affermato mister Federico Coppitelli alla vigilia del match.

“Nei ventidue che andranno ad Atene ci sarà un’importante componente di calciatori che normalmente giocano nell’Under 18, perché non abbiamo molti ragazzi che corrispondono ai criteri delle regole di questa competizione e da questo punto di vista siamo un po’ penalizzati, cercheremo di mettere in campo una squadra giusta e che possa competere nel migliore dei modi.

Dopo la gara di domani, naturalmente, ci sarà il ritorno al ‘Via del Mare’ e penso che anche quella sarà una serata bellissima. La squadra Primavera, ha sempre dato grandi emozioni ai nostri tifosi e sia io che i ragazzi abbiamo sempre sentito la vicinanza dei supporter. Portare a Lecce una partita internazionale, è una soddisfazione incredibile per tutti noi e ritengo ci sarà la giusta partecipazione, per aiutare i la squadra a giocare una grande partita”.

I convocati

Questo l’elenco dei calciatori convocati da mister Coppitelli per la gara Olympiakos – Lecce, andata del primo turno della UEFA Youth League, in programma domani alle ore 16:00 italiane presso l’Olympiacos FC Training Centre di Piraeus.

PORTIERI

31. De Lucci Paolo 2006 1. Lampinen Simo 2005 12. Leone Riccardo 2005

MARCATORI

4. Addo Vernon 2005 37. Montagna Riccardo 2006 16. Pacia Fabiano 2006 5. Pascalau Razvan 2004 42. Russo Luca 2006 23. Živanović Luca 2005

CENTROCAMPISTI CENTRALI

10. Baxter Breki 2005 22. Borgo Alessandro 2005 15. Gromek Wiktor 2005 18. Gueye Matar 2005 29. Minerva Francesco 2005 8. Vulturar Catalin 2004

ESTERNI OFFENSIVI

17. Agrimi Matteo 2005 27. De Vito Francesco 2005 71. Johnson Baylin 2005

ATTACCANTI

9. Burnete Rares 2004 36. Iasevoli Luigi 2006 99. Kodor Jason 2006 28. Perricci Gabriele 2006