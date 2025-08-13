Calciomercato Lecce, Krstovic in partenza per la Capitale? A breve l’annuncio della Roma

Il Lecce si prepara a un’altra operazione di mercato che potrebbe far registrare un record per il club salentino. Le voci si fanno sempre più insistenti riguardo a una possibile cessione del centravanti Nikola Krstovic alla Roma per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Se l’affare andasse in porto, sarebbe un’ulteriore conferma della capacità della dirigenza giallorossa di valorizzare i propri talenti.

La crescita di Krstovic nel Salento

Acquistato nell’estate di due anni fa dal DAC Dunajska Streda per circa 4 milioni di euro, Krstovic si è subito fatto notare in Serie A. Nella sua prima stagione con il Lecce, ha messo a segno 7 gol, contribuendo in maniera fondamentale alla salvezza della squadra. La sua crescita esponenziale è stata evidente nella seconda stagione, dove è riuscito a segnare ben 12 reti, confermandosi un attaccante completo e affidabile. Il centravanti montenegrino è migliorato molto sotto la guida tecnica di Giampaolo che ha saputo limare un eccessivo egoismo e ha messo più a disposizione della squadra le qualità fisiche della punta testimoniate da un buon numero di assist vincenti.

La sua grinta, la sua fisicità e il suo fiuto del gol hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui la Roma, che cerca un rinforzo di peso per il suo attacco.

I possibili sostituti

In caso di cessione, il direttore generale Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera si metterebbero immediatamente al lavoro per individuare il sostituto ideale. La filosofia del club, che punta a scovare giovani talenti con margini di crescita elevati, è ben nota. La dirigenza valuterà attentamente il mercato alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Krstovic o di un profilo che possa integrarsi al meglio nel sistema di gioco della squadra.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono quelli di:

Stefan Stulic: attaccante bosniaco-serbo che si è messo in mostra nel campionato ungherese.

Willem Geubbels: punta francese, ex promessa del calcio transalpino, che cerca il rilancio.

Kevin Carlos: giovane attaccante spagnolo di origini nigeriane in forza al Basilea nel campionato svizzero.