Molfetta – Nardò 1-1, lo svedese Törnros risponde ad Acosta e i granata sfiorano la vittoria

Terzo pareggio consecutivo per il Nardò che al “Paolo Poli” di Molfetta non riesce a sfruttare la superiorità numerica per oltre mezz’ora, fermato dall’estremo difensore biancorosso Rollo in giornata di grazia. La sblocca Acosta dopo 7′, ma il Toro la rimette in piedi sul filo di lana con lo svedese Törnros e sfiora la vittoria al 95’ con il giovane Lezzi. Alla fine un punto meritato ma che va stretto ai salentini per il numero delle occasioni create soprattutto nel corso del secondo tempo.

Formazione iniziale

Novità in formazione per mister Danucci che schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva formata da Trinchera, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Cancelli e Scialpi con Lamacchia, Massari e Caputo a sostegno di Granado.

Primo tempo

La prima emozione arriva dopo 7’: Lavopa dalla sinistra pennella un cross telecomandato per Acosta che in tuffo di testa batte Milli per il vantaggio dei padroni di casa. I granata provano a fare la partita ma faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Rollo mentre la squadra di casa gioca più in ripartenza, appoggiandosi soprattutto a Strambelli in mezzo al campo per abbassare i ritmi del gioco. Pochissime occasioni per entrambe le squadre in una partita molto equilibrata con i due portieri che restano inoperosi fino al 42′ quando Massari ci prova dalla distanza, Rollo risponde presente. Finisce il primo tempo con il Molfetta in vantaggio.

Secondo tempo

Nardò subito in proiezione offensiva a macinare gioco. Al 52’ una magistrale punizione di Caputo diretta all’incrocio dei pali viene disinnescata dai riflessi di Rollo. Al 59’ Strambelli rifila una manata a Massari e si vede sventolare il secondo cartellino giallo, finendo anzitempo negli spogliatoi. Mister Danucci capisce che può essere la svolta della gara e si gioca la carta Törnros al posto di Scialpi. Al 69′ il gigante svedese ci prova di testa ma Rollo blocca in presa sicura. Ormai è assedio totale da parte degli ospiti con i biancorossi chiusi nei loro trenta metri. Al 77′ Rollo ancora miracoloso: girata al volo di Potenza e grande riflesso dell’estremo difensore del Molfetta. Tre minuti dopo ci prova ancora Potenza di testa, pallone alto di pochissimo. Allo scoccare del 90’ il Nardò agguanta il pareggio: capitan De Giorgi mette in mezzo un insidioso tiro-cross sul quale si avventa Törnros con una zampata vincente che stavolta non lascia scampo a Rollo. Il Nardò non si accontenta e prova addirittura a vincerla: al 92’ la solita punizione velenosa di Caputo viene neutralizzata dall’ottimo Rollo e al 94’ una bordata dal limite di Lezzi sfiora clamorosamente il palo. Triplice fischio con entrambe le squadre che possono avere qualche rammarico, in primis i biancorossi per il rosso a Strambelli, ma anche i granata padroni del gioco, ma poco concreti.

Nel prossimo turno in programma mercoledì 3 febbraio, il Nardò ospita la capolista Lavello.

SERIE D – Girone H: risultati 14ª giornata

Portici – Fidelis Andria 0-3

Audace Cerignola – Real Aversa 1-2

Az Picerno – Brindisi 0-0

Bitonto – Casarano rinv.

Francavilla – Fasano 0-0

Lavello – Gravina 0-0

Molfetta – Nardò 1-1

Sorrento – Puteolana rinv.

Team Altamura – Taranto 0-0

Classifica

Lavello 25, Casarano 23, Az Picerno 23, Fidelis Andria 22, Team Altamura 21, Taranto 19, Sorrento 19, Molfetta 19, Nardò 19, Francavilla 18, Brindisi 16, Audace Cerignola 16, Real Aversa 14, Portici 14, Gravina 14, Bitonto 12, Puteolana 7, Fasano 7

