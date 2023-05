Campionato di Serie A, il Torino di Juric non fa sconti. Lecce, Spezia e Verona si giocano la salvezza

Il Torino sbanca il Bentegodi e batte l’Hellas Verona di Zaffaroni. In un sol colpo vengono spazzate le polemiche di chi, facendo stupida dietrologia, dava per scontato il disimpegno dei granata del presidente Urbano Cairo in casa dei gialloblù che erano stati l’ultima dimora proprio di mister Juric, l’attuale allenatore del Torino. I granata con quella professionalità che molti non hanno riscontrato nel Milan sconfitto a La Spezia, battono il Verona con un gol di Vlasic e condannano i veneti non solo alla sconfitta ma li invischiato nella lotta per la retrocessione.

Adesso la situazione è la seguente: Lecce a 32 punti, Verona e Spezia a 30. Nessuno sconto per gli scaligeri che, a differenza di quanto in molti avrebbero potuto pensare, si ritrovano a combattere fino all’ultima giornata.

Tutto potrebbe decidersi alla terzultima di campionato con Lecce e Spezia che se la vedranno tra di loro al Via Del Mare nel lunch match di domenica 21 maggio. Il Verona, che pensava di essersi tirato fuori dalla contesa dopo la vittoria in Salento grazie al gol di Ngonge, se la vedrà con l’Atalanta di Gasperini che non ha nulla da chiedere al campionato ma che non è solita regalare niente a nessuno. Insomma uno sprint salvezza di tutto rispetto che rende onore a un bel campionato.