Campionato Nazionale Forense, ASD Avvocati Lecce da sballo: poker al Trani e vetta del girone

ASD Avvocati Lecce implacabile! Nella terza giornata del campionato nazionale forense, le toghe salentine si sono aggiudicate la vetta del proprio girone grazie al roboante successo ottenuto sul campo dei colleghi del Trani. Un 4-0 senza possibilità d’appello in favore dei giallorossi che così proseguono a grandi passi la loro marcia verso le finali di Taormina.

Gli uomini di mister Stefano Gallo, sostenuti come sempre da Sib srl e Carvivori, sono scesi in campo con Simone Papadia tra i pali, Alberto Corvaglia, Fabio Antonio Giuseppe Bardoscia, Roberto Cappelli e Fabio Antonucci in difesa, il fuoriquota Alessandro Alessandri metronomo davanti alla difesa con Mattia Dettù e capitan Francesco Dell’Anna ai lati, Giuliano Mariano dietro alle punte Marco Castelluzzo e Paride Marti.



Avvio in discesa per i salentini, che passano subito con Castelluzzo che sfrutta un’indecisione della difesa avversaria e insacca abilmente dopo aver superato il portiere. Dopo la veemente reazione dei padroni di casa, ben contrastata dal muro difensivo leccese, comandato da Cappelli e Antonucci, Castelluzzo in contropiede supera nuovamente l’estremo difensore del Trani con uno splendido pallonetto, prima dell’intervallo. Unica nota negativa, l’infortunio muscolare di Corvaglia, ottimamente sostituito da Massari.



Il secondo tempo ricomincia sulla falsa riga del primo, con il subentrante Mimmo Renna in regia e leccesi sempre padroni del gioco, finché a venti minuti dalla fine Castelluzzo realizza la tripletta di testa su calcio d’angolo battuto da Mino Maci, appena inserito al posto di Marti.

Dopo la consueta girandola di cambi, con gli ingressi di Marco Torricelli, Francesco San Martino, Stefano De Marini e Nico Elia, è Maci, imbeccato sul filo del fuorigioco da Mariano, a chiudere la partita insaccando alle spalle del portiere in uscita.



I salentini si portano così in testa alla classifica, sfruttando il k.o. del Cosenza. Prossimo appuntamento sabato 6 aprile, a Lequile, per la prima giornata di ritorno contro gli avvocati di Trani.