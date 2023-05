Campionato Primavera, Lecce – Verona 2-2. I giallorossi aspettano in semifinale play off la vincente di Sassuolo-Juve

Un Lecce Primavera sempre attento e concentrato, anche se con la testa ai play off, porta a casa un bel pareggio per 2 a 2 contro il Verona. Privi di Dorgu, Burnete e Corfitzen, gli uomini di Coppitelli passati due volte in svantaggio, recuperano nella ripresa con due nuove firme del gol made in Salento, ovvero il norvegese Bo Asluv Hegland (nella foto di copertina) e lo sloveno Tom Kljun.

Il Lecce che ha disputato un’ incredibile annata che lo ha portato a vincere la regoular season, è sceso in campo in Veneto con Borbei in porta, linea difensiva a 4 con Pascalau e Hasic centrali, Jacopo Russo e Munoz sulla fascia; linea mediana con il rientrante Vulturar accompagnato da Berisha e Mc Jannet; in attacco Salomaa a destra, il danese Bruhn centrale e Dario Daka al posto di Corfitzen. Il Verona che ha tenuto il pallino del gioco nella prima frazione è passato in vantaggio all’11’ con un gol del centrocampista Nicola Patane, classe 2004. Nella ripresa girandola di cambi con lo sloveno Kljun al posto di Salomaa, Samek al posto di Vulturar, l’algerino Abdellaoui al posto di Hasic ed Hegland al posto di Pascalau. E proprio il norvegese Hegland segna il pari prima del pazzo finale. Infatti i veneti si riportano in vataggio al 90′ ma vengono raggiunti da Kljun dopo nemmeno 60 secondi. Lo sloveno segna così l’ultimo gol salentino della stagione regolare in attesa della bellissima avventura dei play off.

Play off e play out

Lecce e Torino, prima e seconda della regoular season, aspetteranno in semifinale rispettivamente le vincenti di Sassuolo – Juventus e Fiorentina – Roma. Per i giallorossi di Coppitelli adesso inizia il bello visto il tabellone degli accoppiamenti per il play off: la sfida tra i neroverdi di Bigica e i bianconeri di Montero è tanta roba per la categoria. Il Torino, invece, che ha vinto all’ultimo secondo contro l’Empoli agguantando la seconda postazione, attende la vincente tra i viola di Alberto Aquilani e la Roma del nuovo corso dopo la fine dell’era De Rossi.

In coda, l’Atalanta supera per 5-0 l’Udinese ed evita il fastidioso play out contro il Napoli che all’Arena di Cercola perde per 1 a 2 contro l’Inter di Mister Chivu. La distanza di 10 punti tra quartultima e terzultima cancella il play out, infatti. I partenopei retrocedono con Udinese e Cesena.

Risultati della 34esima (e ultima) giornata della regoular season

Atalanta – Udinese: 5-0;

Fiorentina – Juventus : 2-1;

Frosinone – Cagliari: 1-3;

Milan – Sassuolo 0-0;

Napoli -Inter 1-2;

Roma – Sampdoria 1-2;

Torino – Empoli 3-2;

Verona – Lecce 2-2;

Cesena – Bologna (28.05 alle 10.45).

Classifica

Lecce 65, Torino e Fiorentina 63, Sassuolo 57, Juventus 56, Roma e Inter 55, Empoli e Bologna 49, Frosinone e Sampdoria 47, Milan 45, Verona e Cagliari 44, Atalanta 42, Napoli 33, Udinese 19, Cesena 11.

Ph. di Copertina: Andrea Stella