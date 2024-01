Campionato Primavera, Juventus-Lecce 1-0. Pagnucco su rigore castiga i salentini

Al Lecce Primavera di Coppitelli non è bastato l’assedio finale nei sei minuti di recupero per riuscire a riagguantare la Juventus di Montero che si aggiudica il match per 1-0 senza strafare. I salentini non sfigurano, nel primo tempo tengono il campo, nella ripresa spesso schiacciano la Juve…ma pagano caro, carissimo il grave errore di Addo in apertura di ripresa che vale i 3 punti per i piemontesi.

Il gol decisivo

Pagnucco spiazza Borbei al 47′, su rigore, dopo il fallo netto e goffo in area di Addo su Turco.

Al 53′ Florea sbaglia di pochissimo il gol del raddoppio incrociando da fuori area dopo uno slalom. Ma un minuto dopo è McJannet ad avere l’occasione del pareggio su assist di Agrumi. Da centro area l’irlandese manda altissimo. Gil al 58′ non centra i pali della porta salentina. All’ 80′ Helm su crosso di Vulturar colpisce male di testa e manda a lato da ottima posizione e la 96′ in una azione confusa i giallorossi si divorano il pari addirittura in rovesciata. Poi il triplice fischio finale.

Le pagelle

Borbei: 6

Esposito: 6

Addo: 5

dal 77′ Pascalau: 6

Pacia: 6,5

Agrimi: 6,5

Samek: 6

dal 77′ Helm: 5

Vulturar: 6

McJannet: 6

Corfitzen: 5,5

Burnete: 5,5

Daka: 6

dall’ 82′ Minerva: s.v.

La classifica

I salentini con la sconfitta di giornata restano a quota 17 ma il Frosinone, ultima della classe (ricordiamo che in questa stagione retrocede solo una squadra) supera per 2-0 il Sassuolo e sale a quota 6. Undici i punti di vantaggio dei salentini, quindi.