Campionato Primavera, Lecce – Monza finisce 1 a 1. Al 91′ Jemo aggancia i brianzoli

Avanti a piccoli passi il nuovo Lecce Primavera di Federico Coppitelli che guadagna in rimonta il terzo punto della stagione (dopo tre pareggi) pareggiando per 1 a 1 contro il Monza di Mister Alessandro Lupi.

I brianzoli hanno rischiato di sbancare il Deghi Center con il minimo sforzo – un gol di Tommaso Marras al 28′ del primo tempo nel più classico dei contropiede – .

Ci ha pensato il croato Jemo, subentrato all’ evanescente danese Bruhn al 46′, a pareggiarla nel recupero con un colpo di testa su azione di calcio d’angolo.

Giallorossi pasticcioni e anche sfortunati perché un altro golletto lo avevano pure fatto, su punizione con McJannet nella parte centrale della ripresa, ma l’arbitro non si accorge della papera dell’ estremo difensore monzese che nella presa si trascina il pallone oltre la linea. Dorme anche l’assistente di linea e così tutto passa in cavalleria.

Di certo l’innesto di Faticanti nel gruppo di Coppitelli non sortisce effetto e l’assenza dello squalificato Vulturar si avverte eccome. Sul gol avversario la difesa si fa tagliare come burro e in attacco le nuove punte, dal fisico scultoreo, non la vedono mai. La squadra è in costruzione e solo il lavoro e i sapienti schemi di Coppitelli potranno costruire la nuova nidiata giallorossa che insieme a quella della Fiorentina sta facendo fatica dopo i fasti dello scorso anno.

Le pagelle

Lampinen Skaug: s.v.

Munoz: 5,5

Smajlovic: 6

Pascalau: 5

Zivanovic: 5

Samek: 5

McJannet: 6

Agrimi: 5,5

Faticanti: 5,5

Bruhn: 4,5

Kodor: 5

dal 54’Minerva: 5,5

dal 51′ Baxter: 5

dal 46’Jemo: 6

dal 79′ Johnson: s.v.

dal 79′ Addo: s.v.