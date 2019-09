La Champions non è per tutti

È conosciuta da tutti gli appassionati di calcio come il torneo più ostico ma anche come quello che più prestigio e fama conferisce a chi vi partecipa. La Champions League, prima chiamata Coppa dei Campioni, è il campionato europeo nel quale giocano le migliori squadre e nel quale si possono vedere all’opera i giocatori più importanti del pianeta. Ragion per cui non è assolutamente facile trionfare alla lunga in questo torneo, visto che alla fine è soltanto una squadra quella capace di andare fino in fondo e di alzare la preziosa coppa dalle grandi orecchie al cielo. E in effetti la prima giornata della Champions di quest’anno è stata foriera di una serie di sorprese, con alcune grandi squadre che si sono dimostrate incapaci di vincere nonostante il loro potenziale importante. Tra queste vi sono sia la Juventus sia il Barcellona, bloccate sul pareggio rispettivamente dall’Atletico Madrid e dal Borussia Dortmund. Per non parlare del Real Madrid, distrutto dal Paris Saint Germain al Parco dei Principi.

La Champions è una competizione dura e tignosa. Lo dimostrano le tante squadre candidate a vincerla già a bocce ferme da come si può evincere dalle principali scommesse sul calcio online. La bagarre è grande e vede una serie di squadre con il potenziale giusto per riuscire ad arrivare fino alla finale di Istanbul in programma a fine maggio. Tra queste vi è sicuramente la Juventus, con un Cristiano Ronaldo sempre molto motivato nelle notti europee e voglioso di mantenere il suo status di principale marcatore di questa competizione. La squadra torinese ha subito una rimonta in casa dell’Atletico nella prima giornata, ma aveva dimostrato di essere capace di perforare un portiere come Oblak, solitamente bravissimo a mantenere inviolata la propria porta. L’infortunio di capitan Chiellini potrebbe però essere un handicap per i bianconeri, i quali dovranno far fronte a un’assenza importante e sperano che il giovane De Ligt si adatti presto al gioco di Sarri. L’Inter, dal canto suo, vive un gran momento in campionato, dove è prima con 12 punti, ma è stata fermata sul pari dallo Slavia Praga nel primo incontro di Champions. Il tecnico Antonio Conte si è preso le responsabilità del pareggio contro i cechi e da questo momento proverà sicuramente a ribaltare la situazione, cercando fin da subito di rialzare la testa nell’ardua trasferta del Camp Nou contro il Barcellona, un’altra delle favorite alla vittoria della coppa nonostante non stia attraverso una fase di risultati positiva.

Chi sicuramente è in pole per trionfare quest’anno è il Manchester City. Dopo aver battuto con facilità lo Shakhtar Donetsk fuori casa per 3 a 0 la squadra di Guardiola si candida nuovamente a una stagione da protagonista, sperando di rompere finalmente gli indugi in Champions. Il Liverpool campione in carica è stato invece battuto dal Napoli al San Paolo e dovrà rimboccarsi le maniche per risalire la china. Eppure, gli uomini di Klopp sanno far fronte alle avversità e saranno sicuramente una delle squadre che farà più strada in Europa, anche quest’anno.