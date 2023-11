Lecce-Parma, D’Aversa sfida il suo passato. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta dolorosa contro il Torino, tempo pochi giorni e i giallorossi tra qualche ora, scenderanno nuovamente sul terreno di gioco del “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Parma, nella gara valevole per i 16mi di finale della Coppa Italia.

Contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio da allenatore, mister Roberto D’Aversa, complici anche gli impegni ravvicinati, che prevedono, tra gli altri, la partita di domenica prossima contro la Roma, opterà per un ampio turnover, dando la possibilità ai calciatori più utilizzati di rifiatare e ha chi meno di avere maggiore minutaggio. Ma come ha chiosato nella consueta conferenza stampa della vigilia, per il tecnico abruzzese non si tratterà di un Lecce 2.

Qui Lecce

In difesa, quindi, probabile l’utilizzo di Venuti, Touba e Dorgu, confermato Gonzalez a centrocampo, ci sarà l’esordio assoluto di Berisha con Oudin a completare la mediana; in attacco, invece, spazio dal primo minuto per il capitano, che tornerà sulla corsia sinistra, con Piccoli al centro e Sansone all’esordio dall’inizio.

Qui Parma

Ampia rotazione anche per Pecchia, a partire dall’estremo difensore Corvi con l’utilizzo anche di Coulibaly e Osorio; a centrocampo spazio alla coppia Estevez-Hernani, con Hainaut che potrebbe giocare anche sulla trequarti. In attacco occasione ci saranno Mihaila e Begic. Per il ruolo di prima punta ballottaggio Colak-Charpentier.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Touba, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Berisha, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. Allenatore Roberto D’Aversa

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Osorio, Delprato, Zagaritis; Estévez, Hernani; Mihaila, Hainaut, Begić; Čolak. Allenatore Fabio Pecchia

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli

Calcio d’inizio alle ore 18.00 diretta su Italia Uno