Nardò-Lavello 0-1, contro i lucani si ferma il cammino granata in Coppa Italia

Dopo la vittoria nel turno preliminare di domenica scorsa contro il Martina, il cammino del Nardò in Coppa Italia si interrompe al primo turno. Al “Giovanni Paolo II” passa il Lavello di mister Karel Zeman che si impone di misura con un gol di Monaco nella ripresa.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il consueto il 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Antonacci, Lanzolla e Russo; in mediana agiscono Guadalupi, Caracciolo e Fedel con Orlando e Polichetti sugli esterni; in attacco Gjonaj a supporto di Lucatti.

Primo tempo

Nardò subito in partita e dopo 8′ prova a impensierire la retroguardia ospite con una gran conclusione di Orlando dopo uno scambio con Lucatti, grande intervento di Trapani che devia in angolo. Al 20′ slalom di Gjonaj che conclude a rete dal limite dell’area, Trapani blocca a terra. Al 26′ ancora il Nardò pericoloso con punizione dal limite di Gjonaj che sfiora la traversa dopo una deviazione della barriera lucana. Al 36′ ci prova Fedel dal limite, l’estremo difensore gialloverde blocca in due tempi. Nardò più manovriero ma il Lavello è ben organizzato, agisce di rimessa con aggressività e al 39′ si avvicina alla porta granata: Prado serve di tacco Puntoriere in area, tiro alto sulla traversa. Il primo tempo termina con il risultato a reti inviolate.

Secondo tempo

Cambia il copione della partita nella seconda frazione con il Lavello che attacca fin dai primi minuti. Al 47’ tiro dal limite di Grande, l’estremo difensore Viola blocca a terra. Al 52’ gli ospiti passano in vantaggio: rinvio corto di Viola per Guadalupi che perde palla sull’attacco di Monaco, lo stesso centrocampista lucano si invola verso la porta e realizza con un preciso rasoterra. Al 54’ ancora un’insidia per la porta granata: ripartenza in contropiede del Lavello con Grande che serve un filtrante per Prado, conclusione precisa che sfiora il palo alla sinistra di Viola. Reazione dei padroni di casa al 57′ con un forte tiro di Caracciolo in area, Trapani mette in angolo. Mister Ragno prova a cambiare il corso della gara inserendo Dambros per Lucatti e De Giorgi per Caracciolo. Il doppio cambio dà l’effetto sperato e il Nardò esce fuori dal torpore al 62′ con Polichetti che serve in area Gjonaj, conclusione di sinistro bloccata da Trapani. Due minuti dopo è ancora protagonista il portiere lucano che blocca a terra un rasoterra di De Giorgi liberato in area dopo uno scambio con Dambros. Al 68′ ci prova Polichetti con un sinistro da posizione defilata, ancora Trapani disinnesca in presa bassa. L’ultima occasione del Nardò per agguantare il pareggio capita nei minuti recupero sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma il colpo di testa di De Giorgi sfiora l’incrocio dei pali. Il triplice fischio sancisce il passaggio del turno del Lavello più concreto e cinico nello sfruttare l’unica occasione della gara ai danni del Nardò che non riesce a concretizzare le numerose occasioni create anche per la bravura del portiere avversario.

Domenica prossima il Nardò sarà di nuovo di scena davanti al pubblico amico per la prima giornata di campionato contro la Puteolana.

(Photo credits: @Walter Macorano)