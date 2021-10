A Gravina il Nardò dura solo un tempo, sconfitta di misura del ‘Toro’ nell’infrasettimanale

Con una sconfitta maturata nel secondo tempo grazie ad un gol di Scalisi, il Nardò torna a mani vuote dalla trasferta infrasettimanale di Gravina. Con questa terza disfatta consecutiva, i granata restano fermi nelle zone basse della classifica, appaiati a 3 punti con il Molfetta.

Formazione iniziale

Mister Ciullo schiera il consueto 3-5-2 con l’under Centonze tra i pali, De Giorgi, Porcaro e Masetti sulla linea difensiva, gli under Palazzo e Solimeno sugli esterni, Van Ransbeeck, Lezzi e l’altro under Valzano in mediana dietro il tandem offensivo composto da Cristaldi e Puntoriere.

Primo tempo

Partita combattuta ed equilibrata fin dalle prime battute, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al nono minuto di gioco clamorosa occasione per il Nardò con Puntoriere, che si trova la palla all’interno dell’area piccola, tira a botta sicura ma l’estremo difensore murgiano sventa la minaccia con una grande parata. I padroni di casa si avvicinano all’area ospite con un calcio di punizione di Chiaradia parato da Centonze e un tiro alto sopra la traversa di Tommasone. La prima frazione si chiude senza particolari sussulti sullo 0-0.

Secondo tempo

Nel secondo tempo si vede un Gravina più propositivo rispetto al Nardò anche se i granata reggono bene il confronto. Con l’ingresso in campo di Lasalandra, Iannone e Chacon che rilevano rispettivamente Luongo, Di Modugno e Lautaro, i gialloblu vengono fuori alla distanza. Al 72’ azione da manuale dei murgiani con una verticalizzazione per Lasalandra, scarico per l’accorrente Scalisi che con un destro chirurgico ha insaccato alla destra dell’incolpevole Centonze. Il Nardò prova a rimettere in parità il risultato, ma il Gravina controlla agevolmente la gara fino al fischio finale.

Domenica prossima il Nardò ospita il Bisceglie nella gara valevole per la 5a giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 4ª giornata

Bisceglie – Casertana 0-0

Casarano – Audace Cerignola 2-0

Fasano – Mariglianese 1-0

Gravina – Nardò 1-0

Molfetta – Bitonto 0-1

Nola – Virtus Matino 2-1

Rotonda – Nocerina 07/10 ore 15:00

San Giorgio – Francavilla 1-2

Sorrento – Brindisi 1-0

Team Altamura – Lavello 1-2

Classifica

Francavilla 9, Casarano 9, Gravina 9, Bitonto 8, Audace Cerignola 7, Nocerina 7, Fasano 7, Sorrento 7, Lavello 7, Casertana 6, Nola 6, Virtus Matino 5, Bisceglie 5, Mariglianese 4, Nardò 3, Molfetta 3, San Giorgio 2, Team Altamura 1, Brindisi 0, Rotonda -7

(Photo credits: @Piero Cardone)