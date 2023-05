Lecce – Hella Verona, le pagelle. Brutta sconfitta dei giallorossi, bene Falcone male l’attacco

Con un gol del belga Ngonge, l’Hellas Verona sbanca lo stadio Via del Mare e mette in serie difficoltà il Lecce di Baroni nella lotta per la salvezza. Finisce 1 a 0 per gli scaligeri e i giallorossi devono farsi più di qualche domanda se tra i pochi migliori in campo possono annoverare il portiere Falcone. Questo dicono le pagelle di una brutta sconfitta.

I gialloblù già nel primo tempo avevano sfiorato il vantaggio con Djuric e il numero uno giallorosso si era dovuto esaltare. Nella ripresa, quando sembrava che Hjulmand e compagni stessero per trovare la via della rete, è arrivata la marcatura da chi era entrato dalla panchina. Inutile adesso fare il gioco della torre, trovare i responsabili e buttarli giù al suono di parole caustiche. È da un po’ che ormai il collettivo non gira, il problema è sempre quello: si tira poco in porta, si costruiscono poche occasioni. Le altre squadre sembrano più reattive dei giallorossi; il Verona di Zaffaroni aveva una marcia in più. E questo non può fare altro che preoccupare chi ama la squadra.

Adesso il Lecce è quint’ultimo a 30 punti, il Verona alle spalle con 30 punti, dietro Spezia a 27 punti, Cremonese, 24 e Sampdoria a 17. Venerdì 12 maggio il Lecce se la vedrà con la Lazio, domenica 14 il Verona ospiterà il Torino e la Cremonese andrà a Torino contro la Juve di Allegri, sabato 13 lo Spezia riceverà il Milan al Picco.

Le pagelle

Falcone: 7

Gendrey: 5,5

Baschirotto: 6

Umtiti: 6

Gallo: 5,5

Blin: 5,5

dal 72′ Gonzalez: s.v.

Hjulmand: 6

Oudin: 6

Strefezza: 6

Ceesay: 5

Di Francesco: 5

dal 72′ Banda: s.v.