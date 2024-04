Lotta Salvezza, Cagliari ed Empoli si rilanciano ai danni di Lecce e Verona

In attesa del posticipo della 31esima giornata tra Udinese e Inter, la lotta salvezza entra nel vivo. Perdono il Lecce a Milano e il Verona di Marco Baroni in casa contro il Genoa di Alberto Gilardino (1-2, gol di Bonazzoli per gli scaligeri ed Ekuban e Gudmundsson per i liguri). Vincono il Cagliari di Ranieri e l’Empoli di Nicola, rispettivamente contro Atalanta (ennesima rimonta dei sardi con marcatura decisiva di Viola all’ 88′) e Torino (Niang porta i tre punti ai toscani con un gol al 94′). Gravissimo il pari del Sassuolo contro la Salernitana (2-2) che inguaia parecchio gli emiliani.

La classifica subisce così uno scossone. Il Cagliari si porta a 30 punti e si mette alle spalle il Lecce (29), Udinese ed Empoli (28), Verona (27), Frosinone (26), Sassuolo (25).

Per la lotta salvezza sarà così il Milan di Stefano Pioli a dire una parola decisiva nel prossimo turno, la giornata 32 del torneo. Infatti i rossoneri, dopo aver messo sotto il Lecce di Luca Gotti, nella sfida di domenica 15 aprile se la vedranno con il Sassuolo di Ballardini, reduce dallo sventurato pareggio contro la Salernitana. Una vittoria dei lombardi renderebbe i neroverdi candidati alla retrocessione insieme alla Salernitana. E la lotta per salvarsi potrebbe riguardare così un solo posto. Il Lecce affronterà l’Empoli alle 15.00 di sabato 13 aprile nell’atteso match clou. Il Frosinone di De Francesco se la dovrà vedere contro il redivivo Napoli di Calzona. Anche il Verona non se la passa bene: nel posticipo del 15/4 affronterà l’Atalanta ferita dalla sconfitta in Sardegna.

Risultati 31esima giornata

Salernitana-Sassuolo: 2-2

Milan-Lecce: 3-0

Empoli-Torino: 3-2

Frosinone-Bologna: 0-0

Verona-Genoa: 1-2

Cagliari-Atalanta: 2-1

Udinese-Inter: post. dell’ 8/4, ore 20.45.

Classifica

Cagliari: 30

Lecce: 29

Udinese*, Empoli: 28

Hellas Verona: 27

Frosinone: 26

Sassuolo: 25

Salernitana: 15.

*: una partita in meno

Prossima giornata

12/4

Lazio-Salernitana

13/4

Lecce-Empoli (15.00)

14/04

Napoli-Frosinone (12.30)

Sassuolo-Milan (15.00)

Udinese-Roma (18.00)

Inter-Cagliari (20.45)

15/04

Atalanta-Verona (20.45).