Le pagelle di Lecce-Sassuolo. Tiago Gabriel, Gallo e Veiga con una marcia in più, attacco spuntato

Un Lecce solido, quadrato e ordinato non va oltre il pareggio per 0 a 0 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, una squadra fatta di corazzieri che ha sofferto il dinamismo dell’ undici di Eusebio Di Francesco.

Primo tempo equilibrato con poche occasioni sotto porta (Stulic non riesce a superare il portiere avversario in uscita) e ripresa a predominio giallorosso con gli emiliani che sfiorano la marcatura con una botta al volo di Berardi e i salentini che rischiano di vincerla con un tiro di Helgason da fuori area. Sul finale un po’ di batticuore per tanti rimpalli in area dovuti a stanchezza e scarsa precisione.

Gli ingressi di Camarda, Banda e Ndri non portano alla vittoria ma quando non si può vincere meglio non perdere…

Le pagelle

Falcone: 6,5

Veiga: 7,5

Gaspar: 6,5

Tiago Gabriel: 7

Gallo: 7

Berisha: 6,5

dal 90′ Pierret: s.v.

Ramadani: 6,5

Pierotti: 6,5

dal 74′ Banda:

Stulic: 6

dal 64′ Camarda: 6

Coulibaly: 6,5

dal 64′ Helgason: 6,5

Morente: 6

dal 90′ N’dri: s.v.