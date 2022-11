Giallorossi granitici in tutti i reparti, che partita! Le pagelle di Sampdoria – Lecce

Il Lecce di Marco Baroni va di bene in meglio. Dopo la vittoria in casa con l’Atalanta di forza e di carattere arriva quella di astuzia e di maturità contro la Sampdoria allenata dall’ex Nenad Sakic che sostituiva Stankovic. I giallorossi di Baroni approfittano del momento negativo dei blucerchiati e li castigano nella chiusura dei due tempi con i gol di due bomber che si sono finalmente sbloccati: Colombo e Banda. Ma è tutta la squadra che gira, soffra, tiene botta, rischia solo in una occasione (Falcone superlativo su Gabbiadini) e poi ferisce a morte i blucerchiati mettendosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Le pagelle

Falcone:7,5

Baschirotto: 7

Pongracic: 7

dal 71′ Gendrey: s.v.

Umtiti: 6,5

Gallo: 6,5

Blin:6,5

dal 71′ Askildsen: s.v.

Hjulmand:7

Gonzalez:7

Strefezza: 6,5

dal 71′ Banda: 6,5

Colombo: 7,5

dall’83’ Ceesay: s.v.

Di Francesco: 7

dal 71′ Oudin: s.v.

All. Baroni: 7