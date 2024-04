Contro il Sassuolo ancora una sfida salvezza per il Lecce, la presentazione della gara

Il fantastico pomeriggio dello scorso sabato è stato, leggermente, rovinato dai risultati successivi delle dirette concorrenti. Pareggi impensabili e decisioni sorprendenti. Tuttavia, la vittoria contro l’Empoli ha permesso al Lecce di guadagnare, almeno due punti sulle dirette concorrenti. Gli statistici iniziano a formulare e a proiettare i punti sufficienti per la salvezza. 38 o 39 punti dovrebbero bastare per salvarsi. Il calcio giocato, poi, è tutt’altra cosa. Per esempio, il pareggio di ieri sera tra Cagliari e Juventus.

Il Lecce andrà a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo con non poche preoccupazioni. Giorno dopo giorno, seduta dopo seduta, i giallorossi perdono pezzi. A inizio settimana, è giunta la nota ufficiale con la quale è stato comunicato che Banda dovrà sottoporsi ad una operazione al ginocchio, per lui stagione finita. A questa notizia, si è aggiunta quella su Ramadani. In settimana, il nazionale albanese è stato vittima di una faringite con febbre, tanto da tenerlo fuori nelle sedute di giovedì e venerdì. Improbabile un suo impiego nella gara di domenica alle ore 12:30. Contro il Sassuolo, mancherà anche Almqvist fermato per squalifica.

Percorso inverso per Krstovic che tornerà arruolabile dopo aver scontato lo stop contro l’Empoli.

Alla luce dei disponibili in casa giallorossa, mister Gotti dovrà pensare alla migliore formazione per affrontare una gara complessa e importante nello stesso tempo. Quasi scontato l’impiego delle due punte così come certa sarà la presenza di Dorgu a sinistra. Molto probabile l’impiego del 4-4-2. Tanti pensieri aleggiano sulla scelta del centrocampista da affiancare a Blin.

In tutto questo, il settore ospiti va verso il sold out. Tantissimi i tifosi che partiranno dal Salento così come tanti saranno i fuori sede sparsi per il Nord Italia pronti a stare vicino alla squadra. Ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni, quantomeno, lato Lecce. Per il Sassuolo, la gara di domani sarà l’ultima occasione per risalire sul carro della lotta salvezza.

Non sono tanti i precedenti tra il Lecce e il Sassuolo. Queste due compagini si sono incontrate sette volte, cinque in Serie A e due in Serie B. Ricordate quello 0 a 0 della stagione 2009/2010 al Via del Mare? Un pareggio, all’ultima giornata, che fece esplodere di gioia il Salento per il ritorno in A dei giallorossi da primi in classifica. Durante la stagione in corso, nel girone di andata, i giallorossi sono stati fermati con il risultato di 1 a 1 con i gol di Berardi e Krstovic. Domani sarà l’altra, l’ennesima finale di campionato per il Lecce, in lotta per la seconda salvezza consecutiva in Serie A.