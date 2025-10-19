Un punto che accontenta tutti, ma con un po’ di rammarico per il Lecce. I commenti del post-gara

Ad andare a segno sono stati gli sbadigli, entrambe le compagini, infatti, non hanno avuto una sola occasione per fare gol.

Partita all’insegna della noia quella vista ieri pomeriggio al “Via del Mare”, con due squadre che, forse, non hanno voluto farsi male più di tanto, anche se, i giallorossi, hanno creato qualcosina in più e mai rischiato di subire marcature.

È mancato il guizzo vincente in una gara giocata da squadra. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi, è venuta meno qualcosa negli ultimi cinque metri, siamo stati un ‘po poco qualitativi’, sono gare in cui l’episodio può far cambiare il risultato, ma faccio i complimenti ai miei calciatori”, ha affermato Di Francesco al termine.

“Stulkic, in questo momento, deve continuare ad allenarsi bene come sta facendo, ho una squadra di grande disponibilità, da allenatore devo trovare solo quella situazione in più, i ragazzi cercano di migliorarsi giorno dopo giorno. Vedo il senso del lavoro e penso sia lo stesso per tutti, bisogna mantenere lo stesso atteggiamento, si vede che è una compagine che crede in ciò fa e nei suoi compagni. Siamo stati tranquilli nel palleggio, ma avremmo potuto creare qualcosa in più. I terzini sono stati bravi in entrambe le fasi e in questo siamo cresciuti, vorrei vedere più spregiudicatezza negli ultimi metri”.

“Siamo quasi contenti, giocare qui non è facile, il Lecce è una squadra tosta e loro sono bravi in difesa. Personalmente sono contento di essere tornato titolare, è stato un periodo difficile, ma ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. I nuovi compagni hanno portato energia e qualità, abbiamo dimostrato di avere i numeri e possiamo giocare in un livello top”, sono state, invece, le parole di Thorstvedt. “C’è stato un piccolo litigio alla fine, ma sono cose che accadono in campo”.

È stata poi la volta di mister Fabio Grosso: “Sapevamo sarebbe stata una gara difficile, contro un avversario in fiducia, su un campo non in perfette condizioni, siamo venuti un po’ fuori nella ripresa, ma è stata una partita equilibrata contro un buon avversario. Ci teniamo il punto che ci fa proseguire nel nostro percorso. Bisogna riconoscere meglio le situazioni della gara, siamo stati attenti a non concedere, poi, abbiamo cercato di accelerare, per ciò che vogliamo noi ogni punto è importante. Il predominio non fa parte dei numeri che incidono sulla partita, ma complimenti all’avversario che ha messo in campo un bel ritmo e nella ripresa siamo scesi meglio. Siamo sette squadre a giocare un mini campionato, bisogna provare a imporre le proprie qualità e battaglieremo fino alla fine con la consapevolezza che ci saranno difficoltà e momenti belli. Conoscevamo le caratteristiche degli avversari, pimpanti e che giocano sulle corsie, avremmo potuto metterli in difficoltà nel recupero palla, ma non ci siamo riusciti. Si arriverà alla fine a stare tutti insieme e cercare di raggiungere la salvezza”.

Ultimo a parlare il difensore giallorosso Tiago Gabriel: “Penso che la linea difensiva in generale abbia fatto meglio e c’è molta sintonia tra noi. Mi sto adattando al campionato italiano e mi sento a mio agio, bisogna essere sempre concentrati. Vivo la partita in maniera molto naturale e il mister mi ha dato subito fiducia, con Giampaolo non ho avuto molte opportunità, ma ho lavorato duro per arrivare a questa forma. Penso che questo momento sia positivo per tutti, in Portogallo con la Nazionale è diverso, sono contento per la vittoria, ma bisogna continuare a lavorare duro. Penso che il gol di Camarda con il Bologna abbia unito e compattato la squadra e aiutato a credere nei nostri mezzi. Penso prima non ho avuto occasione di giocare molto e adesso sto avendo modo di dimostrare come gioco. Come ho detto forse avremmo meritato la vittoria, ma è importante aver fatto un punto e mettere un tassello verso la salvezza”.

Gli allenamenti riprenderanno lunedì al centro sportivo di Martignano.