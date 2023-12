Termina con una sconfitta un 2023 ricco di soddisfazioni, parla D’Aversa nel post Atalanta-Lecce

“I miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione, anche nel caso avessimo pareggiato ci sarebbe stato da recriminare, abbiamo avuto occasioni per il pari, ma non le abbiamo sfruttate”, con queste parole mister Roberto D’Aversa ha commentato la sconfitta di misura subita dal Lecce a opera dell’Atalanta, in una gara che i salentini avrebbero potuto pareggiare, ma che non sono riusciti a farlo a causa di alcune palle gol, a volte clamorosamente, non sfruttate.

“Ci è mancata un po’ di precisione e mi riferisco alle conclusioni di Krstovic, Piccoli e Oudin.

Le assenze non devono essere un alibi, l’emergenza è un’opportunità per chi gioca di meno, oggi Touba, Rafia e Kabahanno giocato una grandissima partita.

Devo compiere delle scelte e oggi, per le caratteristiche di Djimsiti oggi ho preferito Krstovic, ma sia chi parte dal primo minuto che a partita in corso ha l’opportunità di fare bene.

Avremmo voluto concludere l’anno con un risultato positivo, ci dispiace soprattutto per i tanti tifosi che non abbiamo fatto gioire”