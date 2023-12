Tra Lecce e Frosinone va in scena la sfida tra le rivelazioni del Campionato, le probabili formazioni

Tra Lecce e Frosinone va in scena la sfida tra rivelazioni, le probabili formazioni

D’Aversa dovrà fare a meno ancora di Almqvist e Gonzalez squalificato. Probabile il ritorno dall’inizio di Gallo e Krstovic.

Dopo il pareggio di lunedì sera contro l’Empoli, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Frosinone.

In quella che sarà l’ultima gara del 2023 tra le mura amiche, i salentini cercheranno di tornare al successo dopo più di due mesi dall’ultimo successo, allo scopo di aumentare il distacco dalla zona calda della classifica e superare proprio la compagine ciociara.

Qui Lecce

In occasione dell’incontro mister Roberto D’Aversa si vede costretto a fare a meno ancora una volta dell’esterno Almqvist a causa di un attacco febbrile, così come non sarà della partita Gonzalez squalificato. Tutti i dubbi, quindi, riguardano il centrocampo, dove, per affiancare l’intoccabile Ramadani ci saranno i ballottaggi Kaba/Blin e Rafia/Oudin. In difesa dovrebbe tornare Gallo, così come in attacco Krstovic.

Qui Frosinone

L’ex Eusebio Di Francesco dovrebbe utilizzare lo stesso modulo dei salentini, con ogni probabilità non sarà della gara Monterisi, prodotto del settore giovanile del Lecce, acquistato in entrata. Oyono giocherà sulla sinistra, anche se in settimana ha accusato un problemino accusato in settimana. Infine, Cuni è in dubbio per un problema fisico mentre Cheddira partirà dalla panchina.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Arbitro: Zufferli di Udine

Calcio d’inizio alle 15.00 Diretta su Dazn