Contro l’Udinese il Lecce cerca la prima vittoria in trasferta, le probabili formazioni

Dopo due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, è ripreso il Campionato di Serie, che tra poche ore vedrà il Lecce scendere sul terreno di gioco dello stadio “Friuli”, nella sfida che lo vedrà opposto all’Udinese.

Contro la compagine di Sottil, i giallorossi cercheranno, dopo due pareggi e una sconfitta, di ottenere la prima vittoria in trasferta. Dal canto loro, stesso obiettivo per i padroni di casa, ancora a secco di successi e con una classifica molto deficitaria, che ha messo a rischio la panchina del tecnico Sottil.

Qui Lecce

In occasione della gara in terra friulana, mister Roberto D’Aversa ritrova Banda, guarito dall’infortunio, ma molto difficilmente sarà della partita dal primo minuto, spazio quindi, ancora una volta a capitan Strefezza sulla corsia sinistra d’attacco e quindi si dovrebbe affidare allo stesso undici visto in campo con il Sassuolo.

Qui Udinese

Sottil recupera Kabasele dopo oltre 1 mese, con ogni probabilità, comporrà il terzetto di centrali difensivi insieme a Bijol e Pérez a protezione di Silvestri. Dovrebbe essere confermato Samardzic dal 1′ a centrocampo con Walace e Pereyra. In attacco spazio alla coppia Thauvin–Lucca.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Pereyra, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Andrea Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Tremolada di Monza

Diretta su Dazn alle ore 18.30.