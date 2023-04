Contro la Sampdoria unico risultato la vittoria, le probabili formazioni della sfida con i blucerchiati

Unico risultato da conseguire la vittoria, un ulteriore passo falso, pareggio compreso, metterebbe a serio rischio la possibilità di raggiungere la salvezza visto che, i giallorossi, sarebbero costretti a disputare le ultime gare – ancora tante, nonostante si pensi il contrario – con una pressione non indifferente nella testa e nelle gambe.

Ancora poche ore e il Lecce scenderà sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che lo vedrà opposto alla Sampdoria, fanalino di coda del torneo, ma che ha racimolato quattro punti negli ultimi sei turni, contro zero dei salentini.

Qui Lecce

Tra le file leccesi rientra dopo aver scontato un turno di squalifica Blin che partirà dall’inizio, così come Maleh; Gonzalez, un po’ appannato negli ultimi turni, è candidato alla panchina, mentre, nel tridente d’attacco, tornano dal via Strefezza e Colombo, risparmiati con il Napoli in quanto diffidati. In difesa si potrebbe esserci un avvicendamento tra Gallo e Pezzella, anche se, nonostante le pessime prove, autogol contro il Napoli compreso, l’esterno palermitano, sembrerebbe essere in vantaggio sull’ex Parma.

Qui Sampdoria

Stankovic cercherà di recuperare Augello e Zanoli, che però si sono allenati poco in settimana. In attacco Cuisance e Djuricic supporteranno Gabbiadini, unica punta.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo, Maleh, Hjulmand, Blin, Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia, Murillo, Nuytinck, Amione, Leris, Winks, Rincon, Murru, Cuisance, Djuricic, Gabbiadini. All. Stankovic.